، بعد تحذير الأرصاد من الغبار.. مدني نجران يدعو لاتباع الإرشادات ،

محمد بن مسعود - الدمام - تتعرض لرياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة تحد من الرؤية الأفقية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على منطقة نجران.

ويشمل التنبيه محافظة شرورة، ويمتد إلى مدينة نجران والأجزاء المجاورة لها, ويستمر حتى الساعة 11:55 من مساء اليوم.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.