باحثان من جامعة الإسراء ينشران مقالاً علمياً في مجلة دورية الطب السعودية

نشرت مجلة دورية الطب السعودية (Annals of Saudi Medicine)، مقالة علمياً للباحثين أيمن محمد الصوص، وعزات العسكري من كلية المهن الصحية في جامعة الإسراء في عددها رقم 39 للعام 2019 الإصدار الأول.

وهدف البحث لتقيم جودة الحياة عند كبار السن في المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة حيث شملت الدراسة 201 كبير السن لمن هم فوق ال60 سنة ما بين فبراير إلى إبريل 2018.

واظهرت النتائج أن هناك رضى لدى كبار السن فيما يخص الترابط والعلاقات الاجتماعية والأسرية لكن هناك حاجة إلى النظر في الاحتياجات البدنية وحاجات الترفيه والبيئية المحيطة بكبير السن.

واظهرت الدراسة أن الرضى بالحالة الصحية رغم الاصابة بالأمراض وكذلك طول مدة التعليم لهما الأثر الكبير على تحسين جودة الحياة من وجهة نظر كبار السن.

يأتي ذلك في اطار حرص كادر الجامعة الاكاديمي على التميز من خلال نشر الابحاث والمقالات العلمية في المجلات العربية والدولية.