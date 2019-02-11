«مدني الباحة» يدعو للحذر من التقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر، بعد تلقيها تنبيهًا من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة لهذا اليوم، يفيد بتشكُّل سُحُب رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط الرياح السطحية، تبدأ من الساعة 11 صباحًا وتستمر إلى الساعة 8 مساءً.

وأهاب المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي، بجميع المواطنين والمقيمين، ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، وعلى بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تنبيهات عدة لحالة تقلبات جوية تتواصل حتى المساء، في مناطق مكة المكرّمة والباحة وعسير والقصيم والحدود الشمالية.

ففي مناطق مكة المكرّمة والباحة وعسير، تم التنبيه من حالة تكوُّن سُحُب رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتتواصل حتى الثامنة مساءً.

وتشمل الحالة في منطقة عسير «أبها، خميس مشيط، النماص، تنومة، ورجال ألمع، والأجزاء المجاورة»، كما تشمل في الباحة «بلجرشي والمندق والباحة والأجزاء المجاورة»، وتشمل في مكة «الطائف وميسان».

ونبّهت الهيئة منطقة القصيم، من استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تبدأ الساعة العاشرة، وتتواصل حتى السابعة مساءً، وتشمل «بريدة» والأجزاء المجاورة.

كما أصدرت تنبيهًا لمنطقة الحدود الشمالية، من حالة نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة التاسعة وتتواصل حتى الحادية عشرة ليلًا، وتشمل «عرعر وطريف ورفحاء والأجزاء المجاورة».

وتوقعت، في تقريرها لطقس اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وأشارت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة المناخية السابقة تحدث على مناطق «الشرقية، الرياض، القصيم، تبوك، حائل، الجوف»، وأجزاء من الحدود الشمالية.

وأضافت الهيئة، أن السماء تكون غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية ممطرة على «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة»، موضحًا أنه غير مُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من «الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، المنطقة الشرقية».

ووفق الهيئة، تسجِّل «القنفذة» أعلى درجة حرارة تصل إلى 38 درجة، كما تسجِّل «طريف» أدنى درجة حرارة تصل إلى درجتين.