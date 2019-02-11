الملك سلمان يستقبل كبار المسؤولين عن الجهات الرقابية ويوجه رسالة بشأن الفساد (صور)

استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الاثنين، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، كبار المسؤولين في الجهات الرقابية ومكافحة الفساد.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، استمع جميع الحضور إلى توجهيات الملك سلمان، حيث أكد لهم على أهمية جهودهم الرقابية في مكافحة الفساد.

حضر الاستقبال، رئيس الهيئة الوطنية السعودية لمكافحة الفساد، خالد بن عبد المحسن المحيسن، ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق، عبد الرحمن بن إبراهيم الحصين، ورئيس ديوان المراقبة العامة، حسام بن عبد المحسن العنقري.

وأصدر الملك سلمان منذ توليه الحكم في الممكلة العربية السعودية، مجموعة من القرارات لمواجهة ومكافحة الفساد.

وكانت السلطات السعودية قد ألقت، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، القبض على عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين السابقين، على خلفية تهمة الفساد، قبل أن تفرج عنهم بعد ذلك.