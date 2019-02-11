السعودية اليوم / أمير منطقة حائل يستقبل مدير الجامعة العربية المفتوحة



حائل 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بقصر أجا اليوم مدير الجامعة العربية المفتوحة الدكتور علي بن محمد الشهراني بحضور مدير فرع الجامعة في حائل الدكتور نايف المهيلب وعدد من المسؤولين .

ورحب سموه بالدكتور الشهراني ومرافقيه من مسؤولي فرع الجامعة بالمنطقة مؤكداً دعمه لبرامج الجامعة وتوجهاتها الداعمة لفئة الصم بالمنطقة مثنياً على الجهود المبذولة حاثا على مضاعفة الجهود بما يخدم مستقبلاً الجامعة وأبناء المنطقة.

من جهته تحدث مدير الجامعة العربية المفتوحة عن عدد من المقترحات والبرامج الهادفة لتحقيق توجيهات أمير المنطقة معرباً عن شكره لسموه ولسمو نائبه على ما تجده الجامعة المفتوحة والقائمين عليها من رعاية ومساندة.

// انتهـى //

15:04ت م

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حائل 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بقصر أجا اليوم مدير الجامعة العربية المفتوحة الدكتور علي بن محمد الشهراني بحضور مدير فرع الجامعة في حائل الدكتور نايف المهيلب وعدد من المسؤولين .ورحب سموه بالدكتور الشهراني ومرافقيه من مسؤولي فرع الجامعة بالمنطقة مؤكداً دعمه لبرامج الجامعة وتوجهاتها الداعمة لفئة الصم بالمنطقة مثنياً على الجهود المبذولة حاثا على مضاعفة الجهود بما يخدم مستقبلاً الجامعة وأبناء المنطقة.من جهته تحدث مدير الجامعة العربية المفتوحة عن عدد من المقترحات والبرامج الهادفة لتحقيق توجيهات أمير المنطقة معرباً عن شكره لسموه ولسمو نائبه على ما تجده الجامعة المفتوحة والقائمين عليها من رعاية ومساندة.// انتهـى //15:04ت م0140

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