

بيروت 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

التقى وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير اليوم في بيروت، وفداً من البنك الدولي ضم مسؤول برنامج النمو المتوازن وإدارة مالية المؤسسات العامة بيتر موسلي، والخبيرة الأولى في شؤون الحماية الاجتماعية والعمل والجندرة في منطقة الشرق الأوسط حنين السيد والمستشارة الاقتصادية باتريسيا هيداموس.

وبحث الوزير شقير مع الوفد في برنامج البنك الدولي المتعلق بتأمين فرص عمل للشباب اللبناني وقيمته 400 مليون دولار والذي سينفذ على مدى 5 سنوات بالتعاون مع عدد من الوزارات ومنها وزارة الاتصالات.

ولفت الوفد إلى إن البدء بتنفيذ البرنامج يتطلب إقراره في مجلس الوزراء، متمنياً على الوزير شقير المساعدة في هذا الإطار.

// انتهى //

15:04ت م

0139



بيروت 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسالتقى وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير اليوم في بيروت، وفداً من البنك الدولي ضم مسؤول برنامج النمو المتوازن وإدارة مالية المؤسسات العامة بيتر موسلي، والخبيرة الأولى في شؤون الحماية الاجتماعية والعمل والجندرة في منطقة الشرق الأوسط حنين السيد والمستشارة الاقتصادية باتريسيا هيداموس.وبحث الوزير شقير مع الوفد في برنامج البنك الدولي المتعلق بتأمين فرص عمل للشباب اللبناني وقيمته 400 مليون دولار والذي سينفذ على مدى 5 سنوات بالتعاون مع عدد من الوزارات ومنها وزارة الاتصالات.ولفت الوفد إلى إن البدء بتنفيذ البرنامج يتطلب إقراره في مجلس الوزراء، متمنياً على الوزير شقير المساعدة في هذا الإطار.// انتهى //15:04ت م0139

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير الاتصالات اللبناني يلتقي وفداً من البنك الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.