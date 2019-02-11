

بيروت 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

التقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم في بيروت، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط .

وجرى خلال اللقاء استعراض لمجمل المستجدات السياسية الراهنة لبنانياً وإقليمياً.

// انتهى //

15:03ت م

0137



بيروت 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسالتقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم في بيروت، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط .وجرى خلال اللقاء استعراض لمجمل المستجدات السياسية الراهنة لبنانياً وإقليمياً.// انتهى //15:03ت م0137

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس الوزراء اللبناني يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.