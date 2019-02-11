السعودية اليوم / الأردن والكويت توقعان عدد من الاتفاقيات



عمان 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

التقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز اليوم، نظيره الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح الذي يزور الأردن حالياً.

وجرى خلال اللقاء توقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين، في مجال التبادل القانوني والقضائي والتربية والتعليم والبحث العلمي والأرصاد الجوية الأردنية والطيران المدني وفي المجال السياحي والصناعي بين الحكومتين.

كما وقّع الطرفان مذكرة تفاهم في مجال إدارة وإنشاء مناطق صناعية في الأردن والكويت، ومذكرة تفاهم بين الحكومتين في مجال التعاون الإسكاني والتنمية الحضرية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات النفط والغاز والطاقات المتجددة والجديدة، ومذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية بين الحكومتين.

ووقعا أيضاً اتفاقية منحة بقيمة 6 مليون دولار أميركي لتجهيز مدرستين في العاصمة الأردنية عمّان، واتفاقية معدلة لإعادة جدولة الديون على الأردن لصالح الصندوق الكويتي، والبرنامج التنفيذي في مجال الحماية البيئي لأعوام 2019 -2020م، واتفاقية تعاون في مجال الإعلام.

وفي مجال القطاع الخاص، بحث الجانبان تحفيز القطاع الخاص الكويتي لزيادة استثماراته في الأردن في القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الطاقة المتجددة والتعليم والمستشفيات، وإقامة منتدى أعمال أردني كويتي، وتعزيز التعاون بين غرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة وصناعة الكويت.

// انتهى //

15:02ت م

0133



عمان 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز اليوم، نظيره الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح الذي يزور الأردن حالياً.وجرى خلال اللقاء توقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين، في مجال التبادل القانوني والقضائي والتربية والتعليم والبحث العلمي والأرصاد الجوية الأردنية والطيران المدني وفي المجال السياحي والصناعي بين الحكومتين.كما وقّع الطرفان مذكرة تفاهم في مجال إدارة وإنشاء مناطق صناعية في الأردن والكويت، ومذكرة تفاهم بين الحكومتين في مجال التعاون الإسكاني والتنمية الحضرية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات النفط والغاز والطاقات المتجددة والجديدة، ومذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية بين الحكومتين.ووقعا أيضاً اتفاقية منحة بقيمة 6 مليون دولار أميركي لتجهيز مدرستين في العاصمة الأردنية عمّان، واتفاقية معدلة لإعادة جدولة الديون على الأردن لصالح الصندوق الكويتي، والبرنامج التنفيذي في مجال الحماية البيئي لأعوام 2019 -2020م، واتفاقية تعاون في مجال الإعلام.وفي مجال القطاع الخاص، بحث الجانبان تحفيز القطاع الخاص الكويتي لزيادة استثماراته في الأردن في القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الطاقة المتجددة والتعليم والمستشفيات، وإقامة منتدى أعمال أردني كويتي، وتعزيز التعاون بين غرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة وصناعة الكويت.// انتهى //15:02ت م0133

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.