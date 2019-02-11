السعودية اليوم / الرئيس اللبناني يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية



بيروت 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

التقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي يزور لبنان حالياً.

وجرى خلال اللقاء عرض للتطورات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية.

وقال أبو الغيط بعد اللقاء:" ناقشنا نتائج القمة العربية الاقتصادية التي عقدت في بيروت وهناك اهتمام من الرئيس عون لمتابعة مقرراتها".

وأضاف: "عبرت عن أملي ليكون هناك مشاركة لبنانية في القمة في شرم الشيخ، كما تحدثت عن القمة العربية في نهاية مارس في تونس والرئيس وعد أن يكون هناك مشاركة لبنانية ناشطة سواء أكانت في شرم الشيخ أو تونس، لأن لبنان دولة ثقافة وحضورها على هذا المستوى دائماً ما يكون له تأثيره".

ولدى سؤاله عن عودة سوريا إلى الجامعة العربية، قال: "أتابع بشدة موضوع عودة سوريا إلى الجامعة العربية لكن لم أرصد بعد وجود خلاصات تقود إلى توافق يمكن أن يؤدي إلى اجتماع وزراء الخارجية للدعوة إلى عودة سوريا".

// انتهى //

14:58ت م

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بيروت 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسالتقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي يزور لبنان حالياً.وجرى خلال اللقاء عرض للتطورات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية.وقال أبو الغيط بعد اللقاء:" ناقشنا نتائج القمة العربية الاقتصادية التي عقدت في بيروت وهناك اهتمام من الرئيس عون لمتابعة مقرراتها".وأضاف: "عبرت عن أملي ليكون هناك مشاركة لبنانية في القمة في شرم الشيخ، كما تحدثت عن القمة العربية في نهاية مارس في تونس والرئيس وعد أن يكون هناك مشاركة لبنانية ناشطة سواء أكانت في شرم الشيخ أو تونس، لأن لبنان دولة ثقافة وحضورها على هذا المستوى دائماً ما يكون له تأثيره".ولدى سؤاله عن عودة سوريا إلى الجامعة العربية، قال: "أتابع بشدة موضوع عودة سوريا إلى الجامعة العربية لكن لم أرصد بعد وجود خلاصات تقود إلى توافق يمكن أن يؤدي إلى اجتماع وزراء الخارجية للدعوة إلى عودة سوريا".// انتهى //14:58ت م0132

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