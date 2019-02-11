السعودية اليوم / وفد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني يطلع على البرامج الأكاديمية في جامعة الإمام عبد الرحمن



الدمام 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

اطلع وفد من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني خلال زيارته لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، على البرامج الأكاديمية في مجال الأمن السيبراني، وأبحاث ومشاريع طلبة الجامعة في نفس المجال، وتنسيق وتكامل الجهود لإعداد وتأهيل كوادر وطنية متخصصة في الأمن السيبراني.

وأكد معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله الربيش، حرص الجامعة على ملاءمة برامجها للاحتياج الوطني في المجالات كافة منها مجال الأمن السيبراني الذي يعد من المجالات ذات الأولوية لارتباطه بحماية المصالح الحيوية للمملكة وأمنها الوطني، مؤكداً اهتمام الجامعة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في هذا الجانب، مشيراً إلى عدد من تخصصات كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات تتقاطع مع أعمال وجهود الهيئة، والإنجازات التي حققتها الكلية في عدد من المحافل المحلية والدولية.

من جانبه نوه نائب محافظ الهيئة لبناء القدرات الدكتور وليد الصالح، بجهود الجامعة ومبادرتها في استحداث برامج أكاديمية في مجال الأمن السيبراني في كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، مؤكداً دور الجامعات والكليات

بدوره أوضح عميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات الدكتور عبد الله المهيدب، أن لدى الكلية رؤية واضحة في أن تكون رائدة في الحوسبة والأمن السيبراني في المملكة، عبر برامج أكاديمية متميزة وأبحاث عالية الجودة مع دعم الابتكار في مجالات الحوسبة والأمن السيبراني بالإضافة لخدمة المجتمع من خلال عدد من برامج التوعية والتمكين، مشيراً إلى إنجازات طلبة الكلية خلال العام الدراسي الحالي، منها نشر 9 أوراق علمية في عدد من المؤتمرات العلمية المحكمة، وتحقيق مراكز متقدمة في عدد من المسابقات المحلية والإقليمية، وتسجيل براءتي اختراع لمشروعي تخرج.

// انتهى //

14:53ت م

0131



الدمام 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واساطلع وفد من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني خلال زيارته لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، على البرامج الأكاديمية في مجال الأمن السيبراني، وأبحاث ومشاريع طلبة الجامعة في نفس المجال، وتنسيق وتكامل الجهود لإعداد وتأهيل كوادر وطنية متخصصة في الأمن السيبراني.وأكد معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله الربيش، حرص الجامعة على ملاءمة برامجها للاحتياج الوطني في المجالات كافة منها مجال الأمن السيبراني الذي يعد من المجالات ذات الأولوية لارتباطه بحماية المصالح الحيوية للمملكة وأمنها الوطني، مؤكداً اهتمام الجامعة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في هذا الجانب، مشيراً إلى عدد من تخصصات كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات تتقاطع مع أعمال وجهود الهيئة، والإنجازات التي حققتها الكلية في عدد من المحافل المحلية والدولية.من جانبه نوه نائب محافظ الهيئة لبناء القدرات الدكتور وليد الصالح، بجهود الجامعة ومبادرتها في استحداث برامج أكاديمية في مجال الأمن السيبراني في كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، مؤكداً دور الجامعات والكليات السعودية في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة لسد الاحتياج الوطني في هذا المجال الهام، وأهمية التنسيق والتعاون بين الهيئة وتلك الجهات في إعداد برامج تتوافق مع احتياجات سوق العمل, مشيداً بجودة مشاريع وأبحاث طلبة الجامعة التي قدمت أثناء الزيارة.بدوره أوضح عميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات الدكتور عبد الله المهيدب، أن لدى الكلية رؤية واضحة في أن تكون رائدة في الحوسبة والأمن السيبراني في المملكة، عبر برامج أكاديمية متميزة وأبحاث عالية الجودة مع دعم الابتكار في مجالات الحوسبة والأمن السيبراني بالإضافة لخدمة المجتمع من خلال عدد من برامج التوعية والتمكين، مشيراً إلى إنجازات طلبة الكلية خلال العام الدراسي الحالي، منها نشر 9 أوراق علمية في عدد من المؤتمرات العلمية المحكمة، وتحقيق مراكز متقدمة في عدد من المسابقات المحلية والإقليمية، وتسجيل براءتي اختراع لمشروعي تخرج.// انتهى //14:53ت م0131

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