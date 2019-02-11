السعودية اليوم / قوات الإحتلال تعتقل فلسطينياً قرب الحرم الابراهيمي



الخليل 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، شاباً فلسطينياً قرب الحرم الابراهيمي، بحجة حيازته سكيناً.

وأفادت مصادر امنية وشهود عيان في الخليل، بان قوات الاحتلال اعتقلت شاباً قرب الحرم الإبراهيمي، بزعم حيازته سكيناً.

// انتهى //

14:53ت م

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الخليل 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، شاباً فلسطينياً قرب الحرم الابراهيمي، بحجة حيازته سكيناً.وأفادت مصادر امنية وشهود عيان في الخليل، بان قوات الاحتلال اعتقلت شاباً قرب الحرم الإبراهيمي، بزعم حيازته سكيناً.// انتهى //14:53ت م0130

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