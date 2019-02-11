السعودية اليوم / انعقاد الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري الإعلامي التربوي بتعليم جازان

جيزان 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسرأس المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس اليوم، الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري الإعلامي التربوي, بحضور أعضاء المجلس، وذلك في مركز القيادات بالإدارة العامة في مدينة جيزان.وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور الأحوس ، أن الإدارة تحتضن عدداً من الكفاءات والخبرات الإعلامية والوطنية التي أسهمت في تنمية المنطقة وتطورها ونقل الصورة الإيجابية عنها في ضوء توجيهات ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, وسمو نائبه.وأشار إلى أن تعليم جازان تبنى هذا العام عدداً من البرامج المركزية والمبادرات التربوية التي تختص بتعزيز السلوك الإيجابي وبناء القيم والأخلاق الحميدة التي تستهدف جميع مراحل التعليم العام، مبيناً أن الإعلام يُعد شريكاً ويؤدي دوراً كبيراً في نجاح هذه البرامج والمبادرات وإيصال الرسائل التربوية وترسيخها في عقول النشء، متطلعاً إلى أن يكون للمجلس دور كبير في خدمة التعليم والمنطقة بشكل عام.بعد ذلك, استعرض نائب رئيس المجلس المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي يحيى عطيف، أهداف المجلس ورؤيته المستقبلية.بدوره, أفاد أمين المجلس المشرف على العلاقات والإعلام بتعليم جازان محمد النعمي، أنه جرى خلال الاجتماع، مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع منها سبل التعاون بين الإعلاميين من منسوبي التعليم وإدارة العلاقات والإعلام، وتشكيل عدد من اللجان التي‫ تسهم في العمل التربوي في تعليم جازان‬, كما جرى خلال الاجتماع بحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واتخاذ العديد من القرارات والتوصيات حيال ما بحث من موضوعات.// انتهى //14:50ت م0127