السعودية اليوم / تنفيذ فرضية إخلاء لتسرب مواد كيميائية في أبها

أبها06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للسلامة والأمن الجامعي بجامعة الملك خالد بالتعاون مع الدفاع المدني بعسير وكلية الهندسة اليوم ، فرضية إخلاء نتيجة تسرب مواد كيميائية من إحدى الورش الهندسية بالمدينة الجامعية بأبها "قريقر" بالشراكة مع مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، حيث شارك عدد من الضباط و10 أفراد من شعبة التدخل في حوادث المواد الخطرة ممثلة في وحدة الرصد، والتدخل، ووحدة التطهير، وذلك عبر آليات التدخل في حوادث المواد الخطرة، وسيارة إطفاء، وكذلك باص نقل الوحدات الثلاث المشاركة.كما شاركت الجامعة في إعداد وتنظيم الفرضية من خلال 12 موظفا من إدارة السلامة والصحة المهنية، و10 موظفين من إدارة الأمن الجامعي، ومديري إدارة السلامة والصحة المهنية، وإدارة الأمن الجامعي، والإدارة العامة للسلامة والأمن الجامعي، بالإضافة إلى طاقم طبي من المدينة الطبية بالجامعة ضم طبيبا، وأخصائي طوارئ، و3 مسعفين.و أكد المشرف العام على الإدارة العامة للسلامة والأمن الجامعي علي بن محمد القحطاني أن الهدف من تنفيذ خطة الفرضية في الجامعة هو تعزيز ثقافة السلامة لدى منسوبي وطلاب الجامعة والتعامل مع الحالات الطارئة، وذلك من خلال رفع مستوى الاستعداد وتعريف أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم والطلاب على أهمية خطة الإخلاء ومعرفة الإجراءات المتبعة في حالات الطوارئ، وذلك بإبلاغ عمليات الطوارئ بالجامعة وتشغيل نظام الإنذار وإخلاء المنشأة عن طريق مخارج الطوارئ بشكل منتظم وبعيد عن الارتباك والتدافع وذلك لتوفير أكبر درجة من الحماية وسلامة الأرواح والممتلكات وكذلك لتقييم مدى استجابة أنظمة السلامة بمبنى الورش والمعامل بكلية الهندسة وتقييم مدى جاهزية الجهات المشاركة كالدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي والمدينة الطبية الجامعية وبقية الجهات ذات العلاقة.// انتهى //14:48ت م0126