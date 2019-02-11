السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق يستقبل رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي



بغداد 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبد العزيز الشمري بمقر السفارة اليوم، رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور يحيى محمود بن جنيد.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز مشاركات مركز البحوث والتواصل المعرفي في جمهورية العراق الشقيق، وتفعيل العلاقات الثقافية والعلمية والبحثية بين المركز والمؤسسات المعنية في العراق من جامعات ومعاهد ومراكز.

وأشاد سفير خادم الحرمين الشريفين بمشاركة المركز في معرض بغداد الدولي للكتاب 2019م، والفعاليات الثقافية التي يقيمها في بغداد هذه الأيام والمتمثلة في محاضرة قدّمها بالأمس الدكتور يحيى بن جنيد عن "علي جواد الطاهر والكتاب السعودي"، إضافة إلى الأمسية الشعرية التي سيحييها الشاعر صالح زمانان غدًا على أرض معرض بغداد الدولي للكتاب.

من جانبه أعرب رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي عن شكره لسفير خادم الحرمين الشريفين في العراق على تسهيل مشاركة المركز، وعلى تواصل الموظفين في السفارة مع وفد المركز وتقديم التسهيلات في كافة الجوانب كافة.

حضر الاستقبال المستشار القانوني ورئيس القسم الاقتصادي والثقافي بسفارة المملكة في بغداد غازي العوني، ومدير الشؤون الثقافية بمركز البحوث والتواصل المعرفي صالح زمانان، ومدير وحدة الشؤون الإقليمية بالمركز محمد الصادق.

// انتهى //

14:48ت م

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بغداد 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبد العزيز الشمري بمقر السفارة اليوم، رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور يحيى محمود بن جنيد.وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز مشاركات مركز البحوث والتواصل المعرفي في جمهورية العراق الشقيق، وتفعيل العلاقات الثقافية والعلمية والبحثية بين المركز والمؤسسات المعنية في العراق من جامعات ومعاهد ومراكز.وأشاد سفير خادم الحرمين الشريفين بمشاركة المركز في معرض بغداد الدولي للكتاب 2019م، والفعاليات الثقافية التي يقيمها في بغداد هذه الأيام والمتمثلة في محاضرة قدّمها بالأمس الدكتور يحيى بن جنيد عن "علي جواد الطاهر والكتاب السعودي"، إضافة إلى الأمسية الشعرية التي سيحييها الشاعر صالح زمانان غدًا على أرض معرض بغداد الدولي للكتاب.من جانبه أعرب رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي عن شكره لسفير خادم الحرمين الشريفين في العراق على تسهيل مشاركة المركز، وعلى تواصل الموظفين في السفارة مع وفد المركز وتقديم التسهيلات في كافة الجوانب كافة.حضر الاستقبال المستشار القانوني ورئيس القسم الاقتصادي والثقافي بسفارة المملكة في بغداد غازي العوني، ومدير الشؤون الثقافية بمركز البحوث والتواصل المعرفي صالح زمانان، ومدير وحدة الشؤون الإقليمية بالمركز محمد الصادق.// انتهى //14:48ت م0125

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