السعودية اليوم / أمير الرياض يستقبل ورثة العنزي بعد تنازلهم عن قاتل أخيهم لوجه الله تعالى



الرياض 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم ، ورثة حميد بن حسن بن طوقان العنزي رحمه الله الذين أعلنوا تنازلهم عن قاتل أخيهم لوجه الله تعالى.

وأعرب سموه ، عن شكره وتقديره لهم على ما أبدوه من كريم عفو وتسامح ، حث عليه ديننا الحنيف ، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

ونوه سمو أمير منطقة الرياض بالمساعي الطيبة لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بالشفاعة والصلح بين الطرفين وكذلك جهود لجنة إصلاح ذات البين بإمارة منطقة الرياض ومن شارك معهم من أهل الخير.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن جلوي مدير عام الحقوق الخاصة ووكيل إمارة منطقة الرياض المساعد لشؤون الحقوق نبيل بن عبدالله الطويل والمدير التنفيذي بلجنة إصلاح ذات البين بإمارة منطقة الرياض عبدالعزيز بن عبدالرحمن القعيد.

// انتهى //

14:46ت م

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الرياض 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم ، ورثة حميد بن حسن بن طوقان العنزي رحمه الله الذين أعلنوا تنازلهم عن قاتل أخيهم لوجه الله تعالى.وأعرب سموه ، عن شكره وتقديره لهم على ما أبدوه من كريم عفو وتسامح ، حث عليه ديننا الحنيف ، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.ونوه سمو أمير منطقة الرياض بالمساعي الطيبة لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بالشفاعة والصلح بين الطرفين وكذلك جهود لجنة إصلاح ذات البين بإمارة منطقة الرياض ومن شارك معهم من أهل الخير.حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن جلوي مدير عام الحقوق الخاصة ووكيل إمارة منطقة الرياض المساعد لشؤون الحقوق نبيل بن عبدالله الطويل والمدير التنفيذي بلجنة إصلاح ذات البين بإمارة منطقة الرياض عبدالعزيز بن عبدالرحمن القعيد.// انتهى //14:46ت م0121

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