السعودية اليوم / نائب أمير منطقة حائل يدشن مشروع بوابة المستقبل لتعليم المنطقة ويكرم الطلاب الفائزين في المشاركات الوزارية

حائل 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمقر مدارس سهما اليوم ,مشروع بوابة المستقبل في الفعاليات المصاحبة لتكريم طلاب تعليم المنطقة .واطلع سموه على مشروع بوابة المستقبل الذي أطلقته وزارة التعليم للتحول نحو التعليم الرقمي.وشاهد سموه عرضاً لمشروع بوابة المستقبل ومراحل تطبيقه في تعليم حائل وعدد من المدارس المشاركة في كل مرحلة وأهمية المشروع الذي يعد من أهم مشاريع التعليم في التحول الوطني ٢٠٢٠ وكذلك الرؤية ٢٠٣٠ ويهدف إلى خلق بيئة تعليمية جديدة تعتمد على التقنية في إيصال المعرفة للطالب وزيادة الحصيلة العلمية له وتدعم تطوير قدرات المعلمين العلمية والتربوية.إثر ذلك كرم سمو نائب أمير منطقة حائل الطلاب الفائزين في المسابقات المركزية الوزارية في حفل الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة لتكريم الطلاب بحضور مدير عام التعليم الدكتور يوسف الثويني والقيادات التعليمية بالمنطقة.ثم بدأ الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم بعدها القى خلف فهيد العميم كلمة مدارس سهما أكد فيها أهمية التحفيز وتشجيع الطلاب لنيل أعلى المستويات العلمية .ألقى بعدها الطالب عبدالمجيد إبراهيم الدويش كلمة الطلاب المكرمين أعرب فيها عن شكره لأمير منطقة حائل وسمو نائبه ولمسؤولي التعليم والمعلمين على ما يجده الطلاب من دعم واهتمام .ثم شاهده سموه عرضاً مرئياً عن إنجازات طلاب وطالبات المنطقة المكرمين .ثم قدم طلاب مدارس سهما نشيد " يا زماني " وأوبريتا بعنوان " أهلا فيصل ".بعد ذلك ألقى مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف الثويني كلمة نوه فيها بدعم القيادة الحكيمة وحرص ومتابعة أمير منطقة حائل وسمو نائبه على تطور التعليم بالمنطقة معرباً عن شكره للأمير فيصل بن فهد على رعايته لحفل الطلاب المتفوقين .ثم تفقد سموه الفصول الدراسية لمدارس سهما واطلع على الأجنحة المصاحبة التي تنظمها إدارة التعليم ( أصدقاء الكيمياء، خوارزمات ابن ماجة، الأعمال الريادية ) كما شهد سموه توقيع اتفاقية شراكة التعليم مع مركز جنا.// انتهـى //14:45ت م0119