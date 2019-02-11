السعودية اليوم / أربعة مواقع سياحية تحتضن مهرجان الورد الطائفي الـ 15 خلال رجب القادم



الطائف 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

أعدت أمانة الطائف كراسة الشروط والمواصفات لإقامة مهرجان الورد الطائفي الـ 15 للعام الحالي ، وذلك بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف ومجلس التنمية السياحية بالمحافظة، حيث سيحتضن منتزه الردف الفعالية الرئيسة للمهرجان، بالإضافة إلى 3 مواقع للفعاليات المصاحبة، وتشمل المنطقة التاريخية بوسط الطائف، ومنتزه الملك عبدالله بالنسيم، وحديقة الفيصلية بالحوية.

وقدمت الأمانة الدعوات للمنظمين الراغبين في إقامة المهرجان الذي ينطلق في 28 من رجب القادم، والموافق 4 ابريل 2019م، لمدة أسبوعين، وتقديم العروض والأعطيات خلال الفترة المحددة، حيث ستخصص مواقع لمزارعي ومنتجي ومصنعي الورد الطائفي، ومواقع للقطاعات الحكومية المشاركة بالمهرجان، وستقام فعاليات مصاحبة جاذبة، وستضطلع الأمانة بتعزيز الفعاليات المميزة، ودعم الخدمات والمرافق في مواقع إقامة المناشط المصاحبة.

وأوضح أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل أن الأمانة لن تدخر وسعاً لإنجاح المهرجان والذي يعد من أهم الفعاليات السياحية بالمنطقة، ويدعم الإنتاج الزراعي المحلي ، وستتعاون مع كافة الشركاء والمستثمرين للارتقاء بمهرجان الورد للعام الحالي وتطوير فعالياته بما يتناسب مع مكانة الطائف كوجهة سياحية رائدة وعريقة بالمملكة.

يذكر أن التوسع في مهرجان الورد الطائفي بدورته الجديدة جاء بعد النجاح الذي تم تحقيقه خلال الدورات الماضية، وانعكاسه الإيجابي على الحراك السياحي والاقتصادي بالمحافظة ، بما يحقق توزيع الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية المصاحبة لتمكين الأهالي والسياح من مواكبة المهرجان وبرامجه المختلفة.

// انتهى //

14:41ت م

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الطائف 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسأعدت أمانة الطائف كراسة الشروط والمواصفات لإقامة مهرجان الورد الطائفي الـ 15 للعام الحالي ، وذلك بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف ومجلس التنمية السياحية بالمحافظة، حيث سيحتضن منتزه الردف الفعالية الرئيسة للمهرجان، بالإضافة إلى 3 مواقع للفعاليات المصاحبة، وتشمل المنطقة التاريخية بوسط الطائف، ومنتزه الملك عبدالله بالنسيم، وحديقة الفيصلية بالحوية.وقدمت الأمانة الدعوات للمنظمين الراغبين في إقامة المهرجان الذي ينطلق في 28 من رجب القادم، والموافق 4 ابريل 2019م، لمدة أسبوعين، وتقديم العروض والأعطيات خلال الفترة المحددة، حيث ستخصص مواقع لمزارعي ومنتجي ومصنعي الورد الطائفي، ومواقع للقطاعات الحكومية المشاركة بالمهرجان، وستقام فعاليات مصاحبة جاذبة، وستضطلع الأمانة بتعزيز الفعاليات المميزة، ودعم الخدمات والمرافق في مواقع إقامة المناشط المصاحبة.وأوضح أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل أن الأمانة لن تدخر وسعاً لإنجاح المهرجان والذي يعد من أهم الفعاليات السياحية بالمنطقة، ويدعم الإنتاج الزراعي المحلي ، وستتعاون مع كافة الشركاء والمستثمرين للارتقاء بمهرجان الورد للعام الحالي وتطوير فعالياته بما يتناسب مع مكانة الطائف كوجهة سياحية رائدة وعريقة بالمملكة.يذكر أن التوسع في مهرجان الورد الطائفي بدورته الجديدة جاء بعد النجاح الذي تم تحقيقه خلال الدورات الماضية، وانعكاسه الإيجابي على الحراك السياحي والاقتصادي بالمحافظة ، بما يحقق توزيع الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية المصاحبة لتمكين الأهالي والسياح من مواكبة المهرجان وبرامجه المختلفة.// انتهى //14:41ت م0116

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