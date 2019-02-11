السعودية اليوم / افتتاح مبنى العلوم التطبيقية بشطر الطالبات بأم القرى بعد تهيئته



مكة المكرمة 6 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 11 فبراير 2019م واس

افتتح معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل اليوم، مبنى طالبات كلية العلوم الطبية التطبيقية بمحور الكليات الطبية في العابدية، بعد إعادة تهيئته ببيئة تعليمية جاذبة للعلم والتعلم وملهمة للإبداع والتميز تحقيقاً لمبادرة "كن سعيداً ".

واطلع معاليه على معمل التعلم الالكتروني بمقر الكلية الذي يحتوي على 30 جهاز حاسب آلي حديث مدعم بوسائل التعلم الإلكتروني، وعلى جداريات رابطة الخريجين، وقائمة العميد الشرفية لطلاب وطالبات سنة الامتياز بتخصصات الكلية، وأعمال الجرافيتي الطلابية لمبادرة كن سعيداً، والتجهيزات الحديثة للفصول الدراسية.

كما وقف على احتياجات المعامل والمختبرات التعليمية، ووجه بتهيئتها وفق أحدث الإمكانيات والتقنيات الحديثة المتخذة في العملية التعليمية، مؤكداً إلى أن الطالب يعتبر محور العملية التعليمية.

وثمن عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور أيمن الصائغ، حرص واهتمام معالي مدير الجامعة في تهيئة بيئة المنظومة التعليمية والبحثية والمعرفية، للمساهمة في تخريج جيل يلبي احتياجات سوق العمل، وإجراء الأبحاث الطبية في المجالات التي تهتم بالمجتمع والحج والعمرة.

حضر الافتتاح وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور هاني غازي، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز سروجي، ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي، وعمداء العمادات المساندة والإدارات ذات العلاقة .

// انتهى //

14:36ت م

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مكة المكرمة 6 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 11 فبراير 2019م واسافتتح معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل اليوم، مبنى طالبات كلية العلوم الطبية التطبيقية بمحور الكليات الطبية في العابدية، بعد إعادة تهيئته ببيئة تعليمية جاذبة للعلم والتعلم وملهمة للإبداع والتميز تحقيقاً لمبادرة "كن سعيداً ".واطلع معاليه على معمل التعلم الالكتروني بمقر الكلية الذي يحتوي على 30 جهاز حاسب آلي حديث مدعم بوسائل التعلم الإلكتروني، وعلى جداريات رابطة الخريجين، وقائمة العميد الشرفية لطلاب وطالبات سنة الامتياز بتخصصات الكلية، وأعمال الجرافيتي الطلابية لمبادرة كن سعيداً، والتجهيزات الحديثة للفصول الدراسية.كما وقف على احتياجات المعامل والمختبرات التعليمية، ووجه بتهيئتها وفق أحدث الإمكانيات والتقنيات الحديثة المتخذة في العملية التعليمية، مؤكداً إلى أن الطالب يعتبر محور العملية التعليمية.وثمن عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور أيمن الصائغ، حرص واهتمام معالي مدير الجامعة في تهيئة بيئة المنظومة التعليمية والبحثية والمعرفية، للمساهمة في تخريج جيل يلبي احتياجات سوق العمل، وإجراء الأبحاث الطبية في المجالات التي تهتم بالمجتمع والحج والعمرة.حضر الافتتاح وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور هاني غازي، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز سروجي، ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي، وعمداء العمادات المساندة والإدارات ذات العلاقة .// انتهى //14:36ت م0115

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