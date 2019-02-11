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كوميدي أمريكي يعود مجدداً للسخرية من سياسات بن سلمان

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خالد سلمان - الرياض في الاثنين 11 فبراير 2019 02:02 مساءً - عاد المذيع الأمريكي الساخر حسن منهاج، للسخرية مجدداً من سياسات ، بعدما كانت شبكة "نتفليكس" للأفلام أوقفت إحدى حلقاته، مطلع يناير الماضي.

ودشن منهاج (الهندي الأصل والمولود بأمريكا) أولى حلقات الموسم الثاني من برنامجه الكوميدي، أمس الأحد، بالسخرية من سياسات السعودية، بعد الجدل الذي أثاره في حلقة بالموسم الأول عن ولي العهد السعودي ومقتل الإعلامي جمال .

وقال منهاج في أولى حلقات موسمه الجديد: إنه "في أكتوبر الماضي، قدمنا حلقة عن بن سلمان وعلاقته بقتل خاشقجي، ولم تُسرَّ المملكة بذلك"، مضيفاً: "هل يظن بن سلمان أن نتفليكس منسق موسيقى أعراس؟!"، وفق ما بينته قناة "CNN".

وأوضح أنه "بحسب المادة السادسة من القانون السعودي لمكافحة جرائم الإنترنت، فإن أي مواد تخالف النظام العام أو القيم الدينية أو الأخلاق العامة ممنوعة".

وأضاف: إن "من بين كل برامج نتفليكس، البرنامج الوحيد الذي تظن السعودية أنه يخالف القيم الإسلامية هو البرنامج الذي يقدمه مسلم"، مشيراً إلى أنه ما زالت تُعرَض على "نتفليكس" في السعودية مسلسلات وبرامج فيها محتوى عن عبادة الشيطان والجنس والكحول والمخدرات ولحم الخنزير، حسب قوله.

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وتابع منهاج قائلاً: "أتعرفون ما أغرب شيء بمسألة هذه الرقابة الفاشلة؟ كانت السعودية في حلقتنا الثانية وترون أنها أصبحت غير موجودة، ولكن بحلقتنا الأخيرة في 7 ديسمبر الماضي، قدمنا جزءاً آخر باسم (تحديث السعودية)، انتقدنا فيه بن سلمان، وما زالت هذه الحلقة معروضة على نتفليكس في المملكة".

ورأى أنه "لا وجود للحريات في السعودية"، قائلاً: إن "عشرات الناشطين يقبعون بالسجون السعودية، والكثير منهم دون اتهامات رسمية".

وكانت منصة "نتفليكس" ذكرت في يناير الماضي، أن المملكة اعترضت على حلقة من برنامج "باتريوت آكت" الذي يقدّمه منهاج، لأنه حمل فيها على الرياض في قضية قتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول.

وأوضحت المنصة أنها قررت حجب الحلقة بعدما تلقت من سلطات المملكة "طلباً قانونياً طبق الأصول، وامتثالاً منّا للقوانين المحلية".

وانتقد منهاج في تلك الحلقة بالتحديد بن سلمان، بسبب جريمة قتل خاشقجي، كما انتقد الحرب التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات على اليمن.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق، في ديسمبر الماضي، على مشروعي قانونين، يحمّل أحدهما ولي العهد مسؤولية قتل خاشقجي.

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