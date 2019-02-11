السعودية | خادم الحرمين الشريفين يستقبل كبار المسؤولين في الجهات الرقابية ومكافحة الفساد

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:28 مساءً, 11 فبراير 2019 م Advertisements روابط ذات صلة “الغذاء والدواء”: أجهزة قياس السكر المعتمدة على المجس قد تسبب تهيّج الجلد لدى بعض مستخدميها 2:15 مساءً 11 فبراير, 2019 أمانة الرياض: 596 حديقة وساحة بلديّة تضمها أرجاء العاصمة 2:13 مساءً 11 فبراير, 2019 جمرك الدرة يُحبط تهريب أكثر من (115) ألف حبة كبتاجون 2:10 مساءً 11 فبراير, 2019

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