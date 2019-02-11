الارشيف / اخبار السعوديه

أمير الشرقية يوجه بتسريع إنجاز المشاريع الصحية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه بتسريع إنجاز المشاريع الصحية والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الاثنين الدكتور إبراهيم بن عبدالكريم العريفي بمناسبة تعيينه مديراً عاماً الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية.

وهنأ سموه في بداية اللقاء الدكتور العريفي، مؤكداً سموه بأهمية تطوير آليات العمل وتقديم خدمة ذات جودة عالية للمستفيدين، وكذلك التعاون والتكامل مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة، والتوسع في برامج التوعية والتثقيف الصحي.

مشدداً سموه على أهمية متابعة المشاريع الصحية بكافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية وإنجازها في أسرع وقت، متمنياً سموه لكافة العاملين في القطاع الصحي بالمنطقة التوفيق والسداد.

من جانبه قدم الدكتور العريفي شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله وتوجيهاته السديدة داعياً الله أن يحفظ الجميع ويديم عليهم الصحة والعافية.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الشرقية يوجه بتسريع إنجاز المشاريع الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا