شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه بتسريع إنجاز المشاريع الصحية والان نبدء بالتفاصيل
وهنأ سموه في بداية اللقاء الدكتور العريفي، مؤكداً سموه بأهمية تطوير آليات العمل وتقديم خدمة ذات جودة عالية للمستفيدين، وكذلك التعاون والتكامل مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة، والتوسع في برامج التوعية والتثقيف الصحي.
مشدداً سموه على أهمية متابعة المشاريع الصحية بكافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية وإنجازها في أسرع وقت، متمنياً سموه لكافة العاملين في القطاع الصحي بالمنطقة التوفيق والسداد.
من جانبه قدم الدكتور العريفي شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله وتوجيهاته السديدة داعياً الله أن يحفظ الجميع ويديم عليهم الصحة والعافية.
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