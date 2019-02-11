الارشيف / اخبار السعوديه

إحباط تهريب 115 ألف حبة كبتاجون بجمرك الدرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 115 ألف حبة كبتاجون بجمرك الدرة والان نبدء بالتفاصيل

تمكّن جمرك الدّرة على الحدود الشمالية الغربية من المملكة من إحباط عدد من المحاولات لتهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (115,755) حبة، عُثر عليها مُخبأة في عدد من المركبات عند قدومها إلى المملكة عبر الجمرك.

وأوضح مدير عام الجمرك محمد بن علي قيسي، أنه تم ضبط تلك الكمية من حبوب الكبتاجون بعد اكشتافها مُخبأة في عدد من المركبات من نوع "خصوصي" وذلك بإخفائها في أجزاء متفرقة في تلك المركبات، مضيفاً أنها تنوعت طرق تهريبها، حيث عُثر على بعض الكمية بداخل خزان الوقود لإحدى المركبات، وبعضها في تجاويف بالأبواب الأمامية والخلفية، مبينًا أنه جرى بعد ضبط تلك المحاولات اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وبيّن قيسي أن لجمرك الدّرة دور مهم بمساهمته الفاعلة مع المنافذ الجمركية الأخرى وذلك في سبيل تحقيق أحد أهم مرتكزات إستراتيجية الجمارك المتمثل ذلك بالمساهمة في حماية وأمن المجتمع من خلال ضبط العديد من محاولات تهريب المخدرات بكافة أنواعها، ومن ذلك إحباطه في آواخر عام 2018 تهريب 72 ألف حبة كبتاجون، كانت مُخبأة في زجاجات "مشروبات غازية" كانت مع أحد القادمين إلى المملكة عبر الجمرك.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إحباط تهريب 115 ألف حبة كبتاجون بجمرك الدرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا