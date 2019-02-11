شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملايين ريال لصيانة الشوارع الرئيسية بمكة والان نبدء بالتفاصيل
ويهدف عقد الصيانة إلى المحافظة على شبكات الطرق بالعاصمة المقدسة ورفع كفاءتها وتطويرها بشكل مستمر والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في جميع أماكن تواجدهم.
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