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4 ملايين ريال لصيانة الشوارع الرئيسية بمكة

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أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقد صيانة دورية للشوارع الرئيسة بمكة المكرمة، مع إحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة في هذا المجال، لتنفيذ عملية صيانة الشوارع بقيمة إجمالية بلغت 4.105.500 ريال، مدة 36 شهرا من تاريخ استلام الموقع، وفقاً للشروط والمواصفات والمخططات وجداول الكميات وفئات الأسعار وغيرها من وثائق العقد.

ويهدف عقد الصيانة إلى المحافظة على شبكات الطرق بالعاصمة المقدسة ورفع كفاءتها وتطويرها بشكل مستمر والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في جميع أماكن تواجدهم.


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