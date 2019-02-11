شكرا لقرائتكم إسدال الستار على قضية مقتل إمام المسجد على يد المؤذن في البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة

أصدرت محكمة التمييز بدولة البحرين اليوم الاثنين حكماً نهائياً بإعدام مؤذن مسجد ين شدة البنغالي الجنسية ، وذلك بعد ثبوت قتله لإمام المسجد عبد الجليل الزيادي في جريمة اهتز لها الرأي العام .

يأتي ذلك بعد الحكم على صديق المؤذن المتهم بمعاونته في نقل الجثة وإخفائها ، بالسجن والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم .

وكانت الجريمة التي وقعت قبل 6 أشهر قد تسببت في غضب شعبي عارم ، وتظاهرات للمطالبة بالقصاص من الجاني وتوطين الوظائف بالمساجد وهو ما استجابت له الحكومة البحرينية.

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وكان الجاني قد اعترف بتفاصيل جريمته البشعة ، حيث أقر بأنه قام بخداع الإمام وضربه بآلة حادة على رأسه ثم شق بطنه على طريقة الأضاحي كما اعتاد أن يفعل حتى تأكد من وفاته.

وأضاف أنه سحب جثة الإمام إلى مصلى النساء ومن ثم دورة المياه ، ثم قام بشراء أكياس قمامة وساطور وقام بتقطيع جثته وبفصل أعضائه، ثم عبأها في دلوين ووضعهما في مكتب به مكيف لضمان عدم تصاعد الرائحة .

وتابع أنه أذن لصلاة الظهر وكأن شيئاً لم يكن ، ليقوم في اليوم التالي بالذهاب إلى المكتب ووضع الدلوين في سيرة أجرة وذهب إلى منطقة السكراب ، وطلب من صديقه مساعدته ونفذَ مطلبه.

وأخيراً لاحظ سائق شاحنة تصرفاتهما الغريبة ، وسأله عن محتويات الدلوين ليدعي أنها أسلاك كهربائية ، فيما فضحته الرائحة ليتجمع الأهالي حول المجرمين اللذين عرضا رشوة 100 دينار مقابل تركهما ، بينما رفض اﻷهالي ذلك وتم تسليمهما للشرطة .

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