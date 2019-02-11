شكرا لقرائتكم الوحدة المتنقلة تقدم خدماتها لمدارس البنات في منطقة القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - القصيم

بدأت وحدة الأحوال المتنقلة في منطقة القصيم في تقديم خدماتها في أربع مدارس للبنات بمنطقة القصيم، في إطار تنفيذ الخطة الخاصة بمبادرة “نأتي إليك” والموجهة لخدمة القطاعات الحكومية والخاصة في أماكن تواجدهم.

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وتقدم الوحدة المتنقلة خدماتها لمدة أربعة أيام من تاريخ 6/6 حتى 9/6/1440هـ للنساء في الثانوية الثالثة لتحفيظ القرآن في بريدة , وثانوية الشماسية وثانوية مجمع المريدسية وثانوية مجمع النبقية بمركز النبقية.

وتقدم الوحدة المتنقلة للمستفيدات خلال زيارتها خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة.

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