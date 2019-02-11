الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1440

اليوم الثلاثاء الموافق 11/9/2018 قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بايداع مبالغ شهر محرم من العام الهجري الجديد 1440هــ والتي اعلن عن قيمتها الدكتور ابراهيم بن محمد الشافعي وكيل الوزارة انها تعادل 1.937.344.360 ريال سعودي

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

تم ايداع معاشات الضمان الاجتماعي والتي تشمل المساعدات النقدية لاجل الغذاء

والضمان الاجتماعي والذي يبلغ حوالي 1.333.272.072 ريالاسعودي

ومبلغ لسداد جزء من فواتير الكهرباء حوالي 97.756.520 ريالا سعودي

وبدل غلاء المعيشة حوالي 321.261.500 ريالا سعودي في حساباتهم البنكية بشكل مباشر

المساعدة المقطوعة

تم ايداع مبالغ مالية بقيمة 501.176.658 مليون ريال سعودي من جهه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وذلك لجميع الحالات المستحقة الذين يستفيدون من برامج المساعدات المقطوعة وذلك للعمل علي مواجهه الغلاء المعيشي مثل معاشات المقدمة من وكالة الضمان الاجتماعي وذلك نتيجة لرفع الدعم عن يعض السلع .

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الاستعلام عن المقطوعة

الاستعلام عن المقطوعة

الاستعلام عن المقطوعة برقم الطلب

الاستعلام عن المقطوعة

طريقة الحصول علي دعم مالي

ومن الجدير بالذكر ان الهدف من المساعدات المقطوعه الموجهه من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية هو مساعدة من ليس لديه مقدرة علي تحمل الظروف المعيشه ومواجهه الغلاء والاسعار المتزايدة حيث رفع الدعم عن بعض السلع .

وقد صرح الدكتور ابراهيم بن محمد الشافي وكيل وزارة الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية عن قيمة المبلغ المالي الذي اودعدته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أجل المستحقين لبرامج المساعدات المقطوعة 1439وايضا لمعاشات الضمان الاجتماعي قد بلغ قدرها نحو 1.9 مليار ريال سعودي تقدم الي ما يقرب من 910.185 ألف حالة من المستحقين والمستحقات ومن الحالات المصرح لها بتلك البرامج وايضا الحالات المنتظرة علي لوائح الانتظار.

شروط الحصول علي المساعدة المقطوعة

ان يكون عمر صاحب الطلب لا يقل عن 35 سنه

مركز الاقامة الخاص بصاحب الطلب يجب ان يكون في نطاق الخدمة المكتبية

ان يقدم سجل العائلة او بطاقة احوال المتقدم

الدخل الشهري الخاص بيجب ان يتناسب مع شروط الحصول علي المساعدة المقطوعه

ان يكون معه دليل عن دخله الشهري او راتبه

رقم حساب الآيبان الخاص به ويشترط ان يكون مصدق عليه من قبل البنك.

ان لا يكون لديه سجل تجاري في الحساب الخاص به

روابط الاستعلام عن المقطوعه 1439

المساعدة المقطوعة

الضمان الاجتماعي

للاستعلام مباشرة عن المساعدة من خلال رقم الطلب هنا

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الاستعلام عن المقطوعة

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موعد نزول المساعدة المقطوعة

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