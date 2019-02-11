نتائج كفايات المعلمين والمعلمات – الان رابط إعلان نتائج قياس 1439

ينتظر الجميع منذ أيام أن تعلن وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية عن الوظائف التعليمية للخريجين والخريجات، ولنتعرف معكم في موقعنا نجوم مصرية عن نتائج كفايات المعلمين والمعلمات في السعودية، وقد أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم عن أنه سوف تظهر تلك النتائج في يوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر يناير الجارى لعام 2018، وسوف نعرض إليكم الروابط كاملة والتفاصيل حول نتائج الكفايات في هذه المقالة.

نتائج كفايات المعلمين والمعلمات 1439

يبدأ المركز الوطني دائماً للقياس والتقويم بعمل إختبارات للمعلمين والمعلمات داخل المملكة العربية السعودية، وذلك للتقديم على وظائف جديدة، للمعلمين والمعلمات، على أن يتم توافر وظائف للنساء عبر رابط جدارة الإلكتروني بعد التسجيل في الوظائف التعليمية والقبول بها.

وقد أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم اليوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر يناير لعام 2018 الجارى بظهور النتائج الخاصة بالمعلمين والمعلمات 1439، وسوف نعرض إليكم في موقعنا نجوم مصرية الرابط المختص بعرض نتائج قياس كفايات المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية.

نتائج قياس

ويقوم المركز الوطني للقياس والتقويم بإجراء العديد من الإختبارات للمعلمين والمعلمات، وإجراء إختبارات مختلفة للثانوية العامة، وإجراء بعض الإختبارات الأخرى للمتقدمين على وظائف الخدمة المدنية، وقياس المواهب المتاحة للجميع، تابعونا في موقعنا نجوم مصرية تم إعلان نتائج قياس كفايات الان من خلال الرابط الموضح للجميع في موقعنا نجوم مصرية أعلى المقال.

الوظائف في قياس

أعلنت وزارة الخدمة المدنية اليوم الأربعاء 10 يناير من عام 2018 عن توافر 2957 خريج وخريجة وذلك من التخصصات المطلوبة والخاصلين على درجات مميزة، وقد قامت الوزارة بتمديد فترة التسجيل لهم 3 أيام قادمة حتى يوم الثالث عشر من يناير الجاري، والتقديم يكون من خلال إستمارة تتاح على موقع جدارة للتوظيف الإلكتروني.