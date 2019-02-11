أبشر استعلام المخالفات المرورية – تطبيق الغرامات المالية على المخالفات الجديدة بالمملكة...

يبحث العديد من مواطني المملكة العربية السعودية وسكانها عن موقع علي شبكه الإنترنت يمكنهم من خلاله الاستفسار عن مخالفات المرور. ولذلك ، فاننا نقدم الصلة بشان انتهاكات المرور والاستفسارات المتعلقة بتصاريح 1438 ومعامله وزاره الضمان الاجتماعي بالاضافه إلى جميع الخدمات المقدمة. من خلال الموقع الكتروني لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية من خلال نظام التحقيق في انتهاكات حركه المرور.

عند إدخال الموقع ، يجب إدخال رقم المعرف في المربع الأول ويتم كتابه رقم المعرف المطابق امامه ، ويمكن وضع رقم الاقامه في الخلية للمقيمين مع التحذير بأنه عند استخدام هويه شخص آخر في القائمة الجديدة عمليه الحصص التموينية ، فان عمليه التسجيل غير قانونيه.

استعلام المخالفات المرورية

ويمكن لأي مواطن أو مقيم في المملكة العربية السعودية الوصول إلى موقع وزاره الداخلية السعودي ، والاستفسار عن مخالفات المرور ، ونقل الرعاية والضمان الاجتماعي ، فضلا عن التصاريح وجوازات السفر وغيرها من الخدمات.

استعلام المخالفات عبر وزارة الداخلية

ومن الممكن الاستفسار عن مخالفات المرور من خلال نظام الشبكة الكتروني باستخدام رقم الهوية. ويمكن للمواطن السعودي اتباع الخطوات التالية:

يدخل رقم الهوية الخاص به.

ثم يدخل الرمز، ويضغط على كلمة عرض.

يقوم بعد ذلك، بملأ البيانات المطلوبة.

بعدها سوف تظهر أمامه كل المخالفات المرورية مدونة بالمكان والتاريخ، ومحدد نوع المخالفة والمبالغ المطلوبة.

أبشر استعلام المخالفات المرورية ، وتعد خدمة الاستعلام عن مخالفات المرورية من أهم الخدمات التي أصبحت متوفرة الآن، من خلال المواقع الالكترونية للمملكة العربية السعودية، كما توفر وزارة الداخلية السعودية عبر موقعها الالكتروني أيضا.

العديد من الخدمات الأخرى من خلال نظام #أبشر ونظام ساهر الالكتروني، ومنها:

الاستعلام عن صلاحية الإقامة باستخدام رقم الهوية.

الاستعلام عن معاملة الخدمة المدنية.

الاستعلام عن الحج.

الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي.

الاستعلام عن العمالة.

الاستعلام عن الوظائف وبيانات الموظفين.

الاستعلام عن المبتعثين والمتدربين والموفدين.

الاستعلام عن بطاقة الصراف، التي تخص الضمان الاجتماعي.

الاستعلام عن الإقامة والجوازات.

ويمكن للتحقيق في اي وقت خلال الأربع والعشرين ساعة الاستفسار عن خدمات المرور للسيارة ، سواء كانت الانتهاكات أو كيفيه دفع مبلغ الانتهاك ، بالاضافه إلى امكانيه الاعتراض علي مخالفات المرور أيضا من خلال الموقع الشبكي وزاره الداخلية في المملكة العربية السعودية.

بالفيديو شرح الاستعلام عن المخالفات المرورية

وقد وافقت وزاره الداخلية اليوم علي تطبيق عقوبات وغرامات جديده علي مخالفات المرور. وبعد ان أوشكت المديرية العامة للمرور علي استكمال قائمه العقوبات الجديدة التي ستطبق علي منتهكي أنظمه المرور ، أكدت الوزارة أيضا ان العقوبة ستشمل غرامه قدرها 6000 ريال لأولئك الذين يخالفون السير ، ومن المعروف التعدي من خلال أفضل انتهاكات المرور الاستعلام.