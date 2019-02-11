تعديلات لائحة المخالفات المرورية 1439 – تعرف على العقوبات الجديدة في حالة مخالفات المرور...

تعديلات لائحة المخالفات المرورية 1439 وتقوم أداره المرور العام في المملكة العربية السعودية باعداد قائمه جديده أو معدله لانتهاكات المرور ، تهدف إلى تشديد العقوبات علي بعض الجرائم ورفع الغرامات المفروضة علي المنتهكين وفقا نوع الجريمة المرتكبة وخطورة الانتهاك.

وتشير علامات بعض الدوائر الاخباريه إلى طبيعة التعديلات التي يتعين إدخالها بالاضافه إلى أنظمه المرور السعودية ، ونوعيه الانتهاكات التي سيجري تكثيفها ، وسط دلائل علي قرب استكمال هذه التعديلات وإعلانها وفي القريب العاجل ، ومن أجل الحد من مخاطر ارتكاب مثل هذه الانتهاكات.

تعديلات لائحة المخالفات المرورية

تعديلات لائحة المخالفات المرورية ، وأشارت عده مصادر إلى ان التعديلات التي أدخلت علي الانظمه المتعلقة بانتهاكات المرور ستلغي الغرامات التي 6000 ريالا علي مرتكبي انتهاك الاتجار بالأشخاص ، وان عقوبة المشي بدون لوحات إماميه أو خلفيه ستتضاعف إلى 6000 ريال.

وتهدف التعديلات الجديدة إلى معالجه المعدلات المرتفعة للوفيات المرورية ، التي يعزي معظمها إلى المخالفات التي ينعدم فيها الشرعية. وقد سجلت الدراسات تصنيفا متقدما للمملكة في النسبة المئوية للحوادث في العالم خلال العقدين الماضيين ، بالاضافه إلى الخسائر المادية والإصابات الخطيرة والإصابات وآلاف من المواطنين والمقيمين.

وقد تتناول التعديلات التي أدخلت علي لوائح انتهاكات حركه المرور بعض الانتهاكات التي قد يتطلبها المشرع والسلطة التنفيذية ، بعد السماح للمراه بقياده السيارة داخل المملكة ، تنفيذا للأمر الملكي.

تحديث.. جميع التعديلات المرورية التي تطبق في المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة تهدف إلى زيادة الإنضباط داخل الشارع السعودي، وذلك للحد من الأشياء المخالفة التي تهدد حياة الأشخاص الأبرياء والتي تنتج عن أخطاء القيادة.