اقسام اختبارات القدرات العامة والهدف من ادائها وكيفية توزيع الاسئله للتخصصات العلمية

قدرات ، اختبار يقوم به الطلاب خلال السنتين الاخيرتين من المرحلة الثانوية ، حيث يقوم طلاب الثانوية باداء اختبار يعرف باسم قياس القدرات العامة يعمل علي مساعدة الجهات التعليمية علي اختيار الطلاب الذين لديهم ما يكفيهم من القدرات المناسبة لاكمال اعلملية الدراسية في تلك الجهات التعليمية .

قدرات

قياس القدرة على فهم المقروء. قياس القدرة على القياس.​ قياس القدرة على الاستنتاج. قياس القدرة على إدراك العلاقات المنطقية. قياس القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية.

اهداف اختبارات قياس القدرات

اختبار القدرات

قدرات

قدرات يهدف اختبارات قياس القدرات العامة الى قياس القدرات الاستدلالية والقدرات التحليلية لدي طلاب الثانوية معتمدا على النظر الى مدى قابلية الطالب للتعلم دون النظر الى موهبته الخاصة .

اقسام اختبارات قياس القدرات العامة لطلاب الثانوية

اختبارات قياس القدرات

قدرات اخبارات قياس القدرات العامة لطلاب الثانوية تنقسم الى قسمين قسم كمى وقسم لفظى وسوف نوفيكم بكافة التفاصيل عبر موقع نجوم مصرية عن القسمين فى هذا المقال

اولا القسم الكمى

قدرات ،يحتوى على اسئلة الرياضة المناسبة وذلك من خلال التخصص سواء كان شعبة العلمى او شعبة الادبى باستخدام اسئلة بسيطة فقط لقياس القدرة على التحليل والاستنتاج والحل

من خلال اسئلة تحليلية واحصائية ،اسئلة جبرية ،اسئلة مقارنة ،اسئلة حسابية ،واسئلة هندسية للشعبة العلمية بينما الشعبة الادبية فتحتوى على اسئلة اقل حيث تضم المعلومات الاساسية فقط من اسئلة الحساب والهندسة والتحليل وتكون نسبة كل منهما كالاتى :

%36 أسئلة حسابية

%18 أسئلة هندسية​

%10 أسئلة جبرية

%18 أسئلة تحليلية وإحصائية

%18 أسئلة مقارنة

ثانيا القسم اللفظى

القدرة علي استيعاب ما يقرأ من خلال اسئلة تعمل علي قياس القدرة علي فهم وتحليل النصوص والقراءة .

القدرة على معرفة المترادفات اللفظية .

القدرة علي اكمال الجمل من خلال استنباط كلمات لتادية المعني واستنتاج جملة مفيدة .

القدرة علي تحديد الارتباط والاختلاف عن طريق ادراك العلاقات التي تربطهم ببعض واستخراج ما هو مختلف عنهم .

القدرة علي تحديد الخطا في المعني من خلال فهم سياق الجملة واستخراج الجملة التي تعيق المعني اللمفهوم .

تابع ايضا

يحق للطالب دخول اختبار القدرات العامه من الصف الثاني الثانوي.​

التسجيل لاختبارات القدرات

تسجيل اختبارات قدرات