مواعيد الدوام الشتوي 1439 – بدء الإعلان عن الموعد الرسمي للتوقيت الشتوي في المدارس

مواعيد الدوام الشتوي ، أعلنت المدينة المنورة المواعيد النهائية لفصل الشتاء 1439 ، تاريخ تطبيق ال1439 الشتوية في المدارس بالمدينة المنورة ، وتوقيت الجداول اليومية للبنين أو البنات ، وكذلك للمدارس المشتركة التي تعمل علي واحده أو اثنهين الفترات ، في تفاصيل الحضور ، 1439.

وأشار ناصر العبد الله العبد الكريم المدير العام للتعليم في أداره المدينة المنورة التربوية إلى ضرورة اتباع التعليمات الخاصة بمواعيد الحضور والمغادرة بعد تطبيق التقويم الشتوي الذي من المقرر ان تبدا من يوم الأحد المقبل ، 16 صفر 1439 هجري ، حيث الحضور الطلاب وفقا لتوقيت الشتاء 1439 مبين أدناه.

مواعيد الدوام الشتوي 1439

وقد حددت مديريه المدينة المنورة 1439 ساعة شتوية للبنين والبنات، والجدول اليومي للطلبة هو 7:30 صباحا في جميع المدارس لمده 15 دقيقه تليها بداية الدرس الأول، الطلاب يغادرون الساعة 2:15 مساء لجميع الأيام الدراسية ما عدا يوم الخميس سيغادر الطلاب في 13:30.

مواعيد النوبة الصباحية للطلاب في جميع الفصول ستكون في 7:15 صباحا ، مع تواريخ المغادرة والمغادرة امام 14:15 ساعة ، وبداية الدورة الاولي في 7:30 am ، والمغادرة يوم الخميس في 13:15 وفقا لتوقيت الشتاء 1439.

مواعيد التوقيت الشتوي للمدارس المشتركة

مواعيد الدوام الشتوي ، الوقت الشتوي للمدارس المشتركة في مبني واحد ، والتي ستعمل وفقا لمعايير الفترتين ، سيتم تحديدها علي انها مرتفعه ، سيتم تحديد الوقت الشتوي للمدرسة الثانية في الفترة الثانية ، سيتم الموافقة علي التعيينات من قبل المدرسين، وستم الإتفاق على ذلك بين المدرستين في السعودية.

تحديث.. يتسائل الجميع داخل المملكة العربية السعودية في هذة الأيام عن موعد الدوام الشتوي، وقد أعلنت المملكة العربية السعودية عن المواعيد الرسمية للدوام الشتوي والتي سوف عرضناها في الصورة السابقة لجميع المواطنين في المملكة.