بالصور جمرك الدرة يحبط عملية تهريب لأكثر من 100 ألف قرص مخدر خُبئت في أماكن داخل السيارات

في واقعة غريبة حاول عصابة لتهريب الحبوب المخدرة تهريب كمية من حبوب “كباتجون” المخدرة داخل أماكن سرية بالسيارات إلا أن رجال جمارك الدرة كانت لهم بالمرصاد وتم اكتشاف أماكن المخدرات، وتم ضبط هذه الكمية الكبيرة التي تصل الى 115755 حبة “كباتجون” بعد أن قام المهربين بمحاولة أدخالها للمملكة العربية السعودية عبر معبر الدرة.

جمرك الدرة يحبط عملية تهريب داخل مركبات

وبين محمد بن علي قيسي، مدير عام جمرك الدرة، أنه تم ضبط هذه الكمية من حبوب الكبتاجون التي تم تخبئتها داخل مركبات من النوع الخصوصي بعد ان تم أخفاءها في أماكن متفرقة من المركبات، وتنوعت أماكن الأخفاء في عدة أماكن فهناك مجموعة كانت مخبئة داخل خزان الوقود داخل إحدى المركبات، بينما تم إخفاء البعض الأخر في تجويفات الأبواب الأمامية والخلفية لبعض المركبات، ولكن رجال الجمارك استطاعوا اكتشاف جميع الأماكن التي تم أخفاء الحبوب المخدرة بها.

وأشار “قيسي” إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو المضبوطات التي تم اكتشافها، ووضح أن دور إدارة الجمارك يتمثل في حماية وتأمين المنافذ التي يحاول المجرمون إدخال سمومهم من خلالها.