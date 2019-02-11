تسجيل وظائف الخطوط السعودية – قريباً إعلان نتائج شركات الطيران لوظيفة ملاحي المقصورة

وظائف الخطوط السعودية في برنامج التدريب للحصول علي وظيفة الملاح المقصورة متاحه الآن. وتقدم شركه الخطوط الجوية السعودية من خلال بوابه التوظيف وفقا لشروط تم تحديدها من جانب المملكة العربية السعودية.

بوابه التوظيف علي الموقع الرسمي لشركه الخطوط السعودية ، التي ترغب في التحاق ببرنامج التوظيف لوظيفة الملاح المقصورة ، والمجموعات المستهدفة لتسجيل الخطوط السعودية للطيران وظائف، وهم خريجو المدارس الثانوية وأكثر من خريجي الكليات الجامعية في المملكة أو حاملي الدرجات المكافئة من خارج المملكة.

تسجيل وظائف الخطوط السعودية

وظائف الخطوط السعودية ، يكون لخريجي برنامج التدريب لملء وظيفة بحار يقتصر علي مقدمي الطلبات لتسجيل وظائف الخطوط الجوية السعودية بنجاح ، سيكون لديهم العديد من الفوائد التي تمنحها الشركة لموظفيها ، فيما يتعلق بقيمه المرتبات الشهرية بدلات السكن وبدل الموصلات ، سيتم تعيين الخريج إلى المركز السادس في الشركة.

ويحسب مرتب خريجي البرنامج التدريبي لشغل مناصب ملاحي المقصورة وفقا للمؤهلات الاكاديميه. راتب طلاب المدارس الثانوية الذين يجتازون البرنامج 5855 ريال سعودي، والخريجون الحاصلون علي دبلومات ما بعد الثانوية 6385 ريال ، والخريجون الجامعيون 6915 ريال سعودي. الاضافه إلى ذلك ، يدفع مبلغ 400 ريالا شهريا للمصفي وراتبا قدره 3 أشهر بحد اقصي 45,000 ريال كبدل سكن ، بالاضافه إلى عده استحقاقات أخرى.

وظائف الخطوط السعودية ستتلقى بوابه التوظيف الآن طلبات من الخميس إلى الخميس 22 شباط/فبراير 1439 و 9-11-2017. سيحصل المتدرب الذي يطبق شروط الخطوط الجوية السعودية علي راتب شهري وعلي العلاج وتذاكر السفر للمتدرب.

إنتهت الان التقديمات على وظائف الخطوط السعودية لعام 2017، وقريباً سوف يتم الإعلان عن النتائج الخاصة بالوظائف المقبولة لملاحي المقصورة بالمملكة العربية السعودية.