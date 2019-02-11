قياس تسجيل موهبة – بدء التسجيل في المركز الوطني للقياس 1439 للتعرف على الموهوبين في المملكة

أعلن المركز الوطني للقياس بفتح باب التسجيل في إخاتبارات قياس للموهية وذلك بدئاً من يوم الإثنين الثاني من شهر ربيع الاول لعام 1439، ونتابع معكم موعد التسجيل الذي سوف يستمر إلى يوم الأحد السادس من شهر ربيع الاخر وذلك من خلال الموقع الرسمي لقياس والتقويم www.qiyas.com، وبدء مواعيد الإختبارات سوف تكون في يومي الجمعة والسبت 16،17 من شهر جمادي الأول لعام 1438 هـ.

وفي تصريحات إلى مدير العلاقات والاعلام والاتصالات والمتحدث الرسمي باسم مركز “قياس” إبراهيم رشيد، قد أكد من خلالها ان الاختبار يهدف إلى الكشف عن القدرات والمهارات الاكاديميه الكامنة في الطلاب في مجالات اللغة والرياضيات والعلوم وبعض جوانب الإبداع من خلال النظر في عدد من الابعاد والأقسام والأنماط والصور ، ، والمنطق العلمي والميكانيكي ، والمنطق اللغوي ، والفهم القراءة ، والمنطق الرياضي والفضاء. وأشار إلى ان الاختبار هو الخطوة الثانية في نموذج اختيار الطلاب الموهوبين والمبدعين للمملكة ، مما يسمح للطلاب بدخول نظام المنافسة للمقاعد في مختلف برامج الرعاية.

قياس تسجيل موهبة 1438

قياس تسجيل موهبة ، وأشار إلى ان اختبار مقياس “الرابطة” ، الذي يجري تقديمه بالتعاون مع مركز التقييم الوطني التابع لهيئه تقييم التعليم ، ومؤسسه الملك عبد العزيز ورجاله للمواهب والإبداع ، ووزارة التعليم ، متاح للطلاب في التعليم العام في جميع مناطق المملكة في الصف الثالث: الابتدائي ، والمستوي الثالث “، الذي يعتمد ترشيحه علي المدرسة ، أو الترشيح الذاتي للطالب أو الوصي عليه.

وصرح مدير الاتصالات والمعلومات جميع المرشحين أن يقوموا بالدخول علي الجدول لكي يتمكنوا من التنافس علي مقاعد مختلف المواهب والبرامج الابداعيه التي تقوم بها “الرابطة”.

تسجيل القياس 1438

قياس تسجيل موهبة ، ويقدم المركز جميع الخدمات التي تدعم المستفيدين والمستفيدين من خلال وسائل الاتصال المختلفة. وهو يستجيب للاستفسارات ويتلقى ردود الفعل من خلال مركز الاتصال علي الرقم الموحد: 920033555 من 8:00 صباحا إلى 8:00 pm وعبر الشبكات الاجتماعية، المعروفة في المملكة العربية السعودية سواء موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أو موقع التواصل الاجتماعي الأخر تويتر عير الهاشتاجات الموضحة من قبل الموقع الرسمي للقياس.