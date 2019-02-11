سكني الاسكان – الان تحديث بيانات قوائم الإنتظار والقرض المعجل للدعم السكني 1438هـ

سكني الاسكان الدفعة العاشرة ، قام صندوق التنمية العقارية بمناشدة جميع الموجودين في قوائم الانتظار الخاصة بالقروض إلى المرور عبر البوابة الرسمية وتنفيذ تحديث بيانات صندوق التنمية العقارية 1438 لهم حتى يتمكنوا من الإستفادة بالدعم السكني الخاص بهم من خلال صندوق التنمية العقارية، وذلك كل ما على المواطن السعودي أن يقو بفعلة هو الدخول إلي الجوال الخاص به وإرسال رسالة قصيرة تفيد بتحديث البيانات الخاصة به على موقع وزارة الاسكان وصندوق التنمية العقارية.

وقال الصندوق انه تم خلال الفترة السابقة تنفيذ عدد من التدابير الجديدة فيما يتعلق بصرف قروض الإسكان من خلال برنامج للإسكان تابع لوزارة الإسكان يهدف إلى معالجه ما كان منذ عام ونصف بالنسبة لجميع المواطنين علي قوائم الانتظار للقروض.

سكني الاسكان الدفعة العاشرة

سكني الاسكان الدفعة العاشرة ويمكن أيضاً تحديث البيانات الخاصة بالمواطنين في المملكة العربية السعودية عن طريق الدخول إلي الموقع الإلكتروني الذي سوف نوضحة لكم في الأسفل، والدخول إلي تحديث البيانات عبر البوابة الإلكترونية للموقع ، ومن ثم الدخول إلى كلمة تحديث البيانات الشخصية، ومن يتعثر في القيام بذلك عليه أن يقوم بمراسلتنا أسفل المقال.

رابط تحديث البيانات

القرض المعجل

وأوضح سكني الاسكان الدفعة العاشرة كيفيه الحصول علي القرض بسرعة وسهوله من خلال عدد من الخطوات التي يجب اتباعها عند الدخول عبر البوابة للحصول علي قرض معجل من صندوق التنمية العقارية والتي تتمثل في:

الدخول علي موقع صندوق التنمية العقاري هذا الرابط redf.gov.sa

كتابة البيانات الخاصة لطلب القرض المعجل من صندوق التنمية العقاري

الدخول علي خدمات المواطنين

الضغط علي أيقونة القرض المعجل

طباعة النموذج الخاص بطلب القرض المعجل

تقديم الطلب لأي فرع من فروع الصندوق

ومن المنتظر أن يتم إعلان أسماء مستحقي الدفعة العاشرة للدعم السكني في يوم الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري.

تحديث.. إعلان أسماء مستحقي الدعم السكني للدفعة العاشرة من شهر نوفمبر الجاري اليوم الخامس عشر من نوفمبر لعام 2017، تابعونا من خلال الرابط الموضح في أعلى المقال للحصول على أسماء الدفعة العاشرة.