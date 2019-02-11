مكة: 4.1 مليون ريال لصيانة الشوارع الرئيسية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقد صيانة دورية للشوارع الرئيسة بمكة المكرمة، مع إحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة في هذا المجال، لتنفيذ عملية صيانة الشوارع بقيمة إجمالية بلغت 4.105.500 ريال، ومدة 36 شهرا من تاريخ تسلم الموقع، وفقاً للشروط والمواصفات والمخططات وجداول الكميات وفئات الأسعار وغيرها من وثائق العقد.
ويهدف عقد الصيانة إلى المحافظة على شبكات الطرق بالعاصمة المقدسة ورفع كفاءتها وتطويرها بشكل مستمر والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في جميع أماكن وجودهم.
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