شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لمروج مخدرات في عسير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها)

أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الاثنين) بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد مروجي المخدرات بمنطقة عسير.

وأوضح بيان وزارة الداخلية أنه تم القبض على المدعو/ يحيى بن مداوي بن يحيى القحطاني (سعودي الجنسية)، عند قيامه بتلقي كمية من الحشيش المخدر وأسفر التحقيق معه بتوجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني اليوم في منطقة عسير.