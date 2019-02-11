شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم جدة»: نجل شهيد الواجب «المطيري» سفيراً لبرنامج رعاية الشهداء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

نيابة عن المدير العام للتعليم بجدة عبدالله الثقفي، كرم المساعد للشؤون التعليمية يحيى القحطاني بمكتبه الطالب بمدرسة الفيصلية الأهلية بجدة عزام، ابن شهيد الواجب هليل المطيري رحمه الله، وذلك بمناسبة حصوله على لقب سفير لبرنامج رعاية أبناء شهداء الواجب من كرسي الأمير نايف بجامعة الملك عبدالعزيز للعام الدراسي الحالي بحضور مدير مكتب وفاء بتعليم جدة علي حميد وقائد المدرسة خالد الغامدي.

وهنأ القحطاني الطالب على اختياره سفيرا لبرنامج شهداء الواجب، مؤكدا أن تكريم الطالب يأتي ضمن ما تقدمه الإدارة العامة للتعليم بجدة لأبناء وبنات شهداء الواجب من دعم ورعاية واهتمام وذلك تحفيزا لهم وتقديرا لتضحيات آبائهم شهداء الواجب رحمهم الله.

من جهة أخرى، كرم المساعد للشؤون التعليمية مدير مكتب وفاء السابق علي الشوكاني نظير ما قدمه خلال عمله السابق مديرا للمكتب، متمنيا له التوفيق والسداد.