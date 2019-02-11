السعودية | الملك سلمان يشيد بجهود الرقابة ومكافحة الفساد

شكرا لقرائتكم الملك سلمان يشيد بجهود الرقابة ومكافحة الفساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، الاثنين، كبار المسؤولين في الجهات الرقابية ومكافحة الفساد.

واستمع الجميع إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين، حيث نوه الملك سلمان بأهمية جهودهم الرقابية ومكافحة الفساد.

وحضر الاستقبال، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبد المحسن المحيسن، ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الحصين، ورئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري.