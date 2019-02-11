، أمير "الشمالية" عن تدشين "رؤية العلا": تنمية متوازنة ومؤثرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: تستهدف تطويرها من خلال ماضيھا الذي يمثل تاريخاً

‏‎ثمّن أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، تدشين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العھد، نائب رئيس مجلس الوزراء, رئيس مجلس إدارة الھيئة الملكية لمحافظة العلا، "رؤية العلا"؛ للإعلان عن خطتھا الرامية إلى تطوير العلا لتحويلھا إلى وجھة عالمية للتراث كخطوة طموحة نحو حماية التراث الطبيعي للمنطقة، ولتمكين الزوار المحليين والدوليين من التعرف على ثراء إرثھا الثقافي والتاريخي والطبيعي، وعلى الحضارات العربية والقيم المحلية.

وبيّن أن الرؤية تستهدف تطوير العلا كوجھة فريدة، من خلال ماضيھا الذي يمثل تاريخاً حقيقياً للتبادل الثقافي والتجاري بين الحضارات المختلفة لتحويلھا إلى وجھة عالمية للتراث، مشيداً بإطلاق الھيئة محمية شرعان الطبيعية، التي تسھم في حماية المناطق ذات القيمة البيئية الاستثنائية، وتعمل على استعادة التوازن الطبيعي في المنطقة بين الكائنات الحية والبيئة الصحراوية.

وأشار إلى أن تدشين سمو ولي العھد "رؤية العلا" يأتي انعكاساً لجهود سموه بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في إحداث تنمية متوازنة ومؤثرة وقائمة على استثمار الإمكانات الطبيعية التي تتمتع بها المملكة.

وثمّن عالياً الدعم والاهتمام اللذين تحظى بهما منطقة العلا من سمو ولي العهد، لتحويلھا إلى وجھة عالمية للتراث، وھو ما يمثل أحد أھداف رؤية المملكة 2030، داعياً الله - العلي القدير - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم الأمن والرخاء في بلادنا الغالية، ويديم عز الوطن ويحفظ مواطنيه.