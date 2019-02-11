، "الغذاء والدواء": أجهزة قياس السكر المعتمدة على المجس قد تهيّج الجلد ،

- 1/2
- 2/2
أفادت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بأن استخدام أجهزة قياس نسبة السكر في الدم التي تعتمد على المجس sensor، قد يسبّب تهيّج الجلد "الحساسية" لدى بعض المستخدمين بعد وضع المادة اللاصقة للمجس على جلد المريض.
وذكرت "الهيئة"، أن بعض مستخدمي تلك الأجهزة التي يتم من خلالها قراءة نسبة السكر في الدم بالاستشعار يضعون كريمات أو يستخدمون بخاخات تحت المجس لتقليل تفاعلات الجلد مع المادة اللاصقة؛ ما قد يؤثر في أداء تلك الأجهزة.
وأوصت "الغذاء والدواء"، بالتوقف عن استخدام الجهاز في حال وجود تهيّج في الجلد حول المجس أو تحته، والتواصل مباشرةً مع الطبيب المختص لمعرفة مدى إمكانية الاستمرار في استخدامه، وتحديد البدائل في حال لم يكن استخدامه مناسباً.
ودعت إلى الإبلاغ عن أيّ حوادث أو مشكلات يُشتبه في ارتباطها بالمنتج من خلال مركز الاتصال الموحد للهيئة على الرقم: 19999، أو المركز الوطني للتيقظ على الرابط:
https://ade.sfda.gov.sa، أو المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية على الرابط:
https://ncmdr.sfda.gov.sa/ProblemReport.aspx.
"الغذاء والدواء": أجهزة قياس السكر المعتمدة على المجس قد تهيّج الجلدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-11
أفادت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بأن استخدام أجهزة قياس نسبة السكر في الدم التي تعتمد على المجس sensor، قد يسبّب تهيّج الجلد "الحساسية" لدى بعض المستخدمين بعد وضع المادة اللاصقة للمجس على جلد المريض.
وذكرت "الهيئة"، أن بعض مستخدمي تلك الأجهزة التي يتم من خلالها قراءة نسبة السكر في الدم بالاستشعار يضعون كريمات أو يستخدمون بخاخات تحت المجس لتقليل تفاعلات الجلد مع المادة اللاصقة؛ ما قد يؤثر في أداء تلك الأجهزة.
وأوصت "الغذاء والدواء"، بالتوقف عن استخدام الجهاز في حال وجود تهيّج في الجلد حول المجس أو تحته، والتواصل مباشرةً مع الطبيب المختص لمعرفة مدى إمكانية الاستمرار في استخدامه، وتحديد البدائل في حال لم يكن استخدامه مناسباً.
ودعت إلى الإبلاغ عن أيّ حوادث أو مشكلات يُشتبه في ارتباطها بالمنتج من خلال مركز الاتصال الموحد للهيئة على الرقم: 19999، أو المركز الوطني للتيقظ على الرابط:
https://ade.sfda.gov.sa، أو المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية على الرابط:
https://ncmdr.sfda.gov.sa/ProblemReport.aspx.
11 فبراير 2019 - 6 جمادى الآخر 1440
01:56 PM
أوصت بالتواصل مع الطبيب المختص لمعرفة مدى إمكانية استخدامها
أفادت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بأن استخدام أجهزة قياس نسبة السكر في الدم التي تعتمد على المجس sensor، قد يسبّب تهيّج الجلد "الحساسية" لدى بعض المستخدمين بعد وضع المادة اللاصقة للمجس على جلد المريض.
وذكرت "الهيئة"، أن بعض مستخدمي تلك الأجهزة التي يتم من خلالها قراءة نسبة السكر في الدم بالاستشعار يضعون كريمات أو يستخدمون بخاخات تحت المجس لتقليل تفاعلات الجلد مع المادة اللاصقة؛ ما قد يؤثر في أداء تلك الأجهزة.
وأوصت "الغذاء والدواء"، بالتوقف عن استخدام الجهاز في حال وجود تهيّج في الجلد حول المجس أو تحته، والتواصل مباشرةً مع الطبيب المختص لمعرفة مدى إمكانية الاستمرار في استخدامه، وتحديد البدائل في حال لم يكن استخدامه مناسباً.
ودعت إلى الإبلاغ عن أيّ حوادث أو مشكلات يُشتبه في ارتباطها بالمنتج من خلال مركز الاتصال الموحد للهيئة على الرقم: 19999، أو المركز الوطني للتيقظ على الرابط:
https://ade.sfda.gov.sa، أو المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية على الرابط:
https://ncmdr.sfda.gov.sa/ProblemReport.aspx.
، "الغذاء والدواء": أجهزة قياس السكر المعتمدة على المجس قد تهيّج الجلد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الغذاء والدواء": أجهزة قياس السكر المعتمدة على المجس قد تهيّج الجلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.