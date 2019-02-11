، مراجعة تنفيذ الأحكام بالدمام "sms" .. هكذا تتواصل الشرطة مع الوافدين ،

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شرعت شرطة الدمام، ممثلة في شعبة تنفيذ الأحكام العامة، في تطبيق التبليغات الإلكترونية عبر رسائل نصية "sms" ترسل للشخص المراد تبليغه بالحضور أو كفيله، وإن كان من الوافدين ترسل له الرسالة باللغة الإنجليزية، وحصلت "الخليج 365" على نسخة من هذه الرسائل.
وقال مدير شرطة الدمام العميد عبدالعزيز المغلوث؛ إن الهدف من إرسال مثل هذه الرسائل باللغة الإنجليزية حتى يتم الوصول إلى الشريحة المستهدفة من الوافدين بأسرع وقت ممكن، ويسهل فهم محتوى الرسالة، ولتحقيق الأهداف الأمنية، واختصاراً للوقت والجهد تماشياً مع التعليمات وآخرها الأمر الملكي الكريم رقم 14388 في 1439/3/25 بشأن الأخذ بالتبليغات الإلكترونية واعتبارها حجة منتجة لآثارها القانونية.
وأوضح: "تعليمات وزارة الداخلية تحث دائماً على مواكبة كل جديد والتوسع في استخدام وسائل التقنية الحديثة في الوصول للجمهور من الشرائح كافة".
وأضاف: "هذه الخدمة تعزّز الدور الأمني وتقفز بالخدمات الشرطية لأعلى مستوى، لتواكب تطلعات ولاة الامر -حفظهم الله- وفق رؤية 2030 وإنفاذاً لتوجيهات مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي؛ الذي يؤكد دائماً أهمية التواصل مع الجمهور عبر وسائل التقنية الحديثة.
وتابع: "لاقت تلك الرسائل قبولاً واسعاً وسرّعت من الإجراءات الشرطية على مستوى شرطة الدمام، فيما بلغ عدد ما تم إرساله خلال أسبوع واحد من هذه الرسائل أكثر من ألف رسالة باللغتين العربية والإنجليزية"، شاكراً لولاة الأمر -حفظهم الله- الدعم غير المحدود للأجهزة الأمنية ولاسيما في النواحي التقنية.
مراجعة تنفيذ الأحكام بالدمام "sms" .. هكذا تتواصل الشرطة مع الوافدينعبدالله السالم الخليج 365 2019-02-11
شرعت شرطة الدمام، ممثلة في شعبة تنفيذ الأحكام العامة، في تطبيق التبليغات الإلكترونية عبر رسائل نصية "sms" ترسل للشخص المراد تبليغه بالحضور أو كفيله، وإن كان من الوافدين ترسل له الرسالة باللغة الإنجليزية، وحصلت "الخليج 365" على نسخة من هذه الرسائل.
وقال مدير شرطة الدمام العميد عبدالعزيز المغلوث؛ إن الهدف من إرسال مثل هذه الرسائل باللغة الإنجليزية حتى يتم الوصول إلى الشريحة المستهدفة من الوافدين بأسرع وقت ممكن، ويسهل فهم محتوى الرسالة، ولتحقيق الأهداف الأمنية، واختصاراً للوقت والجهد تماشياً مع التعليمات وآخرها الأمر الملكي الكريم رقم 14388 في 1439/3/25 بشأن الأخذ بالتبليغات الإلكترونية واعتبارها حجة منتجة لآثارها القانونية.
وأوضح: "تعليمات وزارة الداخلية تحث دائماً على مواكبة كل جديد والتوسع في استخدام وسائل التقنية الحديثة في الوصول للجمهور من الشرائح كافة".
وأضاف: "هذه الخدمة تعزّز الدور الأمني وتقفز بالخدمات الشرطية لأعلى مستوى، لتواكب تطلعات ولاة الامر -حفظهم الله- وفق رؤية 2030 وإنفاذاً لتوجيهات مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي؛ الذي يؤكد دائماً أهمية التواصل مع الجمهور عبر وسائل التقنية الحديثة.
وتابع: "لاقت تلك الرسائل قبولاً واسعاً وسرّعت من الإجراءات الشرطية على مستوى شرطة الدمام، فيما بلغ عدد ما تم إرساله خلال أسبوع واحد من هذه الرسائل أكثر من ألف رسالة باللغتين العربية والإنجليزية"، شاكراً لولاة الأمر -حفظهم الله- الدعم غير المحدود للأجهزة الأمنية ولاسيما في النواحي التقنية.
11 فبراير 2019 - 6 جمادى الآخر 1440
01:50 PM
"المغلوث": 1000 رسالة خلال أسبوع والهدف الوصول للشريحة المستهدفة
شرعت شرطة الدمام، ممثلة في شعبة تنفيذ الأحكام العامة، في تطبيق التبليغات الإلكترونية عبر رسائل نصية "sms" ترسل للشخص المراد تبليغه بالحضور أو كفيله، وإن كان من الوافدين ترسل له الرسالة باللغة الإنجليزية، وحصلت "الخليج 365" على نسخة من هذه الرسائل.
وقال مدير شرطة الدمام العميد عبدالعزيز المغلوث؛ إن الهدف من إرسال مثل هذه الرسائل باللغة الإنجليزية حتى يتم الوصول إلى الشريحة المستهدفة من الوافدين بأسرع وقت ممكن، ويسهل فهم محتوى الرسالة، ولتحقيق الأهداف الأمنية، واختصاراً للوقت والجهد تماشياً مع التعليمات وآخرها الأمر الملكي الكريم رقم 14388 في 1439/3/25 بشأن الأخذ بالتبليغات الإلكترونية واعتبارها حجة منتجة لآثارها القانونية.
وأوضح: "تعليمات وزارة الداخلية تحث دائماً على مواكبة كل جديد والتوسع في استخدام وسائل التقنية الحديثة في الوصول للجمهور من الشرائح كافة".
وأضاف: "هذه الخدمة تعزّز الدور الأمني وتقفز بالخدمات الشرطية لأعلى مستوى، لتواكب تطلعات ولاة الامر -حفظهم الله- وفق رؤية 2030 وإنفاذاً لتوجيهات مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي؛ الذي يؤكد دائماً أهمية التواصل مع الجمهور عبر وسائل التقنية الحديثة.
وتابع: "لاقت تلك الرسائل قبولاً واسعاً وسرّعت من الإجراءات الشرطية على مستوى شرطة الدمام، فيما بلغ عدد ما تم إرساله خلال أسبوع واحد من هذه الرسائل أكثر من ألف رسالة باللغتين العربية والإنجليزية"، شاكراً لولاة الأمر -حفظهم الله- الدعم غير المحدود للأجهزة الأمنية ولاسيما في النواحي التقنية.
، مراجعة تنفيذ الأحكام بالدمام "sms" .. هكذا تتواصل الشرطة مع الوافدين ،
المصدر : الخليج 365
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