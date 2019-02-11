، الأحد المقبل .. الجامعة العربية المفتوحة تخرّج الدفعتين الـ ١٢و الـ ١٣ ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الشهراني": هذه المناسبة استمرار لمسيرة مؤسِّس الجامعة الأمير طلال بن عبدالعزيز في التعليم

يرعى الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود؛ يوم الأحد المقبل، حفل تخريج الدفعتين الثانية عشرة والثالثة عشرة من طلاب وطالبات الجامعة العربية المفتوحة في المملكة العربية السعودية لعام 2017 / 2018م، وذلك في مركز الملك فهد الثقافي عند الساعة الثامنة مساءً.

وبيّن الدكتور علي بن محمد الشهراني؛ مدير الجامعة العربية المفتوحة في السعودية، أن هذه المناسبة تأتي استمراراً لمسيرة مؤسِّس هذه الجامعة الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود "يرحمه الله" في قطاع التعليم وتتويجاً لجهود الطلاب والطالبات خلال الأعوام الدراسية الماضية، وتذليل جميع الصعوبات التي تواجههم في حياتهم، وخاصة الحياة الأكاديمية والبحثية.

وأكّد الدكتور الشهراني؛ أن رعاية الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، حفل تخريج طلبة الجامعة ما هي إلا امتدادٌ لدعمه المتواصل واهتمامه الكبير بنشر رسالة التعليم لجميع فئات المجتمع؛ حيث إن الجامعة تتيح الفرصة لجميع الفئات العمرية لإكمال مسيرتهم التعليمية دون أيّ عوائق تواجههم.

وشدّد الدكتور الشهراني؛ على مضي الجامعة في التطوير وتقديم أعلى معايير الجودة الأكاديمية، والتفرد والابتكار هو عنوان مسيرة الجامعة لفكرتها الرائدة على يد مؤسِّسها منذ نحو 16 عاماً؛ لتصبح بذلك من أعرق الجامعات في نظام التعليم المدمج على مستوى الشرق الأوسط موفرة أرقى التقنيات الحديثة لتسهيل وصول المعلومة للطالب، إضافة إلى الشراكة النوعية مع الجامعة المفتوحة في بريطانيا التي من خلالها تقدم الجامعة مناهجها في الاستفادة من مصادرها التعليمية والاستشارية.

وفي الختام، بارك للخريجين تخرجهم ولأولياء أمورهم الذين عملوا بشكل متكامل حتى هذه اللحظة، وما أنجزوه في جامعتهم التي سخرت لهم كل ما لديها من إمكانات لكي يصبحوا مؤهلين لسوق العمل متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.