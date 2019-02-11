، كبار مسؤولي الجهات الرقابية ومكافحة الفساد يستمعون لتوجيهات الملك ،

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، اليوم، كبار المسؤولين في الجهات الرقابية ومكافحة الفساد.
في بداية الاستقبال تشرَّف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين - أيّده الله -.
عقب ذلك استمع الجميع إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين، منوّهاً - أيّده الله - بأهمية جهودهم الرقابية ومكافحة الفساد.
حضر الاستقبال، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن؛ ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحصين؛ ورئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري.
كبار مسؤولي الجهات الرقابية ومكافحة الفساد يستمعون لتوجيهات الملكوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-11
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، اليوم، كبار المسؤولين في الجهات الرقابية ومكافحة الفساد.
في بداية الاستقبال تشرَّف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين - أيّده الله -.
عقب ذلك استمع الجميع إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين، منوّهاً - أيّده الله - بأهمية جهودهم الرقابية ومكافحة الفساد.
حضر الاستقبال، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن؛ ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحصين؛ ورئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري.
11 فبراير 2019 - 6 جمادى الآخر 1440
01:39 PM
خادم الحرمين استقبلهم في الديوان الملكي بقصر اليمامة منوّهاً بأهمية جهودهم
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، اليوم، كبار المسؤولين في الجهات الرقابية ومكافحة الفساد.
في بداية الاستقبال تشرَّف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين - أيّده الله -.
عقب ذلك استمع الجميع إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين، منوّهاً - أيّده الله - بأهمية جهودهم الرقابية ومكافحة الفساد.
حضر الاستقبال، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن؛ ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحصين؛ ورئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري.
، كبار مسؤولي الجهات الرقابية ومكافحة الفساد يستمعون لتوجيهات الملك ،
المصدر : الخليج 365
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