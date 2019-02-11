، مرحلة جديدة لتطوير نكاسة مكة تبدأ غداً بفصل الخدمة عن 106 عقارات ،

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بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل؛ ومتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان؛ تبدأ هيئة تطوير المنطقة وأمانة العاصمة المقدّسة، غداً الثلاثاء، المرحلة الثانية لتطوير حي النكاسة التي تستهدف فصل الخدمات عن 106 عقارات تمهيداً للتطوير.
يأتي انطلاق المرحلة الثانية بعد الانتهاء من إزالة 102 عقار تمثل المرحلة الأولى للمشروع التي بدأت قبل شهر، وبحسب هيئة تطوير المنطقة، فإن أعمال التطوير تسير وفق الخطة الزمنية المعدة لذلك وصولاً لإعادة تأهيل طبوغرافية المنطقة، وتوفير الخدمات المتكاملة كافة التي تخدم ضيوف الرحمن وقاصدي مكة المكرّمة.
وأضافت هيئة تطوير مكة، أن تطوير حي النكاسة والأحياء العشوائية الأخرى مرّ بمراحل تخللتها دراسات وورش عمل أخذت في الاعتبار عدداً من الأمور جاء في مقدمتها مراعاة سكان تلك الأحياء والطبيعة الجغرافية للمكان إلى جانب النواحي الخدمية.
وتهدف مشاريع التطوير إلى إعادة تكوين البيئة العمرانية على أساس التكاملية والترابط المبني على أسس وخطط شاملة ومتناسقة تشمل جميع جوانب البيئة العمرانية مثل التشكيل العمراني والإسكان، وشبكات المواصلات، والمرافق، والخدمات العامة المتنوعة، كما يهدف التطوير إلى تحسين الصورة البصرية بالعاصمة المقدّسة لتكون جميع المشاريع الجاري تنفيذها والمستقبلية وفق هوية مكية ثابتة وموحدة تراعي طبيعة مكة وجغرافيتها من ناحية الشكل العام وطابع البناء.
مرحلة جديدة لتطوير نكاسة مكة تبدأ غداً بفصل الخدمة عن 106 عقاراتهادي العصيمي الخليج 365 2019-02-11
بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل؛ ومتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان؛ تبدأ هيئة تطوير المنطقة وأمانة العاصمة المقدّسة، غداً الثلاثاء، المرحلة الثانية لتطوير حي النكاسة التي تستهدف فصل الخدمات عن 106 عقارات تمهيداً للتطوير.
يأتي انطلاق المرحلة الثانية بعد الانتهاء من إزالة 102 عقار تمثل المرحلة الأولى للمشروع التي بدأت قبل شهر، وبحسب هيئة تطوير المنطقة، فإن أعمال التطوير تسير وفق الخطة الزمنية المعدة لذلك وصولاً لإعادة تأهيل طبوغرافية المنطقة، وتوفير الخدمات المتكاملة كافة التي تخدم ضيوف الرحمن وقاصدي مكة المكرّمة.
وأضافت هيئة تطوير مكة، أن تطوير حي النكاسة والأحياء العشوائية الأخرى مرّ بمراحل تخللتها دراسات وورش عمل أخذت في الاعتبار عدداً من الأمور جاء في مقدمتها مراعاة سكان تلك الأحياء والطبيعة الجغرافية للمكان إلى جانب النواحي الخدمية.
وتهدف مشاريع التطوير إلى إعادة تكوين البيئة العمرانية على أساس التكاملية والترابط المبني على أسس وخطط شاملة ومتناسقة تشمل جميع جوانب البيئة العمرانية مثل التشكيل العمراني والإسكان، وشبكات المواصلات، والمرافق، والخدمات العامة المتنوعة، كما يهدف التطوير إلى تحسين الصورة البصرية بالعاصمة المقدّسة لتكون جميع المشاريع الجاري تنفيذها والمستقبلية وفق هوية مكية ثابتة وموحدة تراعي طبيعة مكة وجغرافيتها من ناحية الشكل العام وطابع البناء.
11 فبراير 2019 - 6 جمادى الآخر 1440
01:30 PM
بتوجيه أمير المنطقة ومتابعة نائبه وبعد انتهاء المرحلة الأولى للمشروع
بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل؛ ومتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان؛ تبدأ هيئة تطوير المنطقة وأمانة العاصمة المقدّسة، غداً الثلاثاء، المرحلة الثانية لتطوير حي النكاسة التي تستهدف فصل الخدمات عن 106 عقارات تمهيداً للتطوير.
يأتي انطلاق المرحلة الثانية بعد الانتهاء من إزالة 102 عقار تمثل المرحلة الأولى للمشروع التي بدأت قبل شهر، وبحسب هيئة تطوير المنطقة، فإن أعمال التطوير تسير وفق الخطة الزمنية المعدة لذلك وصولاً لإعادة تأهيل طبوغرافية المنطقة، وتوفير الخدمات المتكاملة كافة التي تخدم ضيوف الرحمن وقاصدي مكة المكرّمة.
وأضافت هيئة تطوير مكة، أن تطوير حي النكاسة والأحياء العشوائية الأخرى مرّ بمراحل تخللتها دراسات وورش عمل أخذت في الاعتبار عدداً من الأمور جاء في مقدمتها مراعاة سكان تلك الأحياء والطبيعة الجغرافية للمكان إلى جانب النواحي الخدمية.
وتهدف مشاريع التطوير إلى إعادة تكوين البيئة العمرانية على أساس التكاملية والترابط المبني على أسس وخطط شاملة ومتناسقة تشمل جميع جوانب البيئة العمرانية مثل التشكيل العمراني والإسكان، وشبكات المواصلات، والمرافق، والخدمات العامة المتنوعة، كما يهدف التطوير إلى تحسين الصورة البصرية بالعاصمة المقدّسة لتكون جميع المشاريع الجاري تنفيذها والمستقبلية وفق هوية مكية ثابتة وموحدة تراعي طبيعة مكة وجغرافيتها من ناحية الشكل العام وطابع البناء.
، مرحلة جديدة لتطوير نكاسة مكة تبدأ غداً بفصل الخدمة عن 106 عقارات ،
المصدر : الخليج 365
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