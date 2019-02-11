، "إزالة حظائر المعيصم" يدخل حيز التنفيذ .. والأهالي: ولّى زمن الانبعاثات ،

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ثمّن عدد من سكان شرق مكة المكرّمة، قرار أمين العاصمة المقدّسة، القاضي بإزالة حظائر المواشي الواقعة في المعيصم، التي بدأت أعمال الإزالة فيها صباح اليوم؛ نظراً لما سبّبته من عزوف كثير من المستأجرين في الأحياء القريبة هروباً من أزمة انبعاث الروائح والحشرات نتيجة توسط تلك الحظائر المنازل السكنية.
وأشاد السكان بخطوة إزالة الحظائر، اليوم، بشكل فعلي على أرض الواقع، بعد مهلة الشهرين التي حدّدها أمين العاصمة المقدّسة في وقتٍ سابق، تمهيداً لنقلها خارج النطاق العمراني في المشروع الجديد الواقع جنوب مكة المكرّمة على امتداد طريق "مكة - الليث".
وكانت أمانة العاصمة المقدّسة قد بدأت منذ الصباح الباكر بأعمال إزالة حظائر المواشي الواقعة في المعيصم بمساندة جهات عدة، لتنهي بذلك الخلاف وتباين الآراء حول إزالتها من عدمه، والممتد لسنوات ماضية.
وتهدف خطوة نقل جميع حظائر المواشي في المعيصم والكعكية إلى الموقع الجديد خارج النطاق العمراني الواقع جنوبي مكة المكرّمة على امتداد طريق "مكة - الليث"؛ حفاظاً على الصحة العامة وتحسين المشهد الحضري وتنظيم حظائر المواشي بالعاصمة المقدّسة.. إلى جانب المحافظة على الإصحاح البيئي والارتقاء بالمستوى الصحي؛ بعد مطالبات من المواطنين بنقل حظائر المواشي بعيداً عن المناطق السكنية؛ حيث تسبّبت في انبعاث الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات والبعوض.
"إزالة حظائر المعيصم" يدخل حيز التنفيذ .. والأهالي: ولّى زمن الانبعاثاتعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-02-11
ثمّن عدد من سكان شرق مكة المكرّمة، قرار أمين العاصمة المقدّسة، القاضي بإزالة حظائر المواشي الواقعة في المعيصم، التي بدأت أعمال الإزالة فيها صباح اليوم؛ نظراً لما سبّبته من عزوف كثير من المستأجرين في الأحياء القريبة هروباً من أزمة انبعاث الروائح والحشرات نتيجة توسط تلك الحظائر المنازل السكنية.
وأشاد السكان بخطوة إزالة الحظائر، اليوم، بشكل فعلي على أرض الواقع، بعد مهلة الشهرين التي حدّدها أمين العاصمة المقدّسة في وقتٍ سابق، تمهيداً لنقلها خارج النطاق العمراني في المشروع الجديد الواقع جنوب مكة المكرّمة على امتداد طريق "مكة - الليث".
وكانت أمانة العاصمة المقدّسة قد بدأت منذ الصباح الباكر بأعمال إزالة حظائر المواشي الواقعة في المعيصم بمساندة جهات عدة، لتنهي بذلك الخلاف وتباين الآراء حول إزالتها من عدمه، والممتد لسنوات ماضية.
وتهدف خطوة نقل جميع حظائر المواشي في المعيصم والكعكية إلى الموقع الجديد خارج النطاق العمراني الواقع جنوبي مكة المكرّمة على امتداد طريق "مكة - الليث"؛ حفاظاً على الصحة العامة وتحسين المشهد الحضري وتنظيم حظائر المواشي بالعاصمة المقدّسة.. إلى جانب المحافظة على الإصحاح البيئي والارتقاء بالمستوى الصحي؛ بعد مطالبات من المواطنين بنقل حظائر المواشي بعيداً عن المناطق السكنية؛ حيث تسبّبت في انبعاث الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات والبعوض.
11 فبراير 2019 - 6 جمادى الآخر 1440
01:04 PM
ثمّنوا قرار نقلها خارج النطاق العمراني تنفيذاً لمهلة أمين العاصمة المقدّسة
ثمّن عدد من سكان شرق مكة المكرّمة، قرار أمين العاصمة المقدّسة، القاضي بإزالة حظائر المواشي الواقعة في المعيصم، التي بدأت أعمال الإزالة فيها صباح اليوم؛ نظراً لما سبّبته من عزوف كثير من المستأجرين في الأحياء القريبة هروباً من أزمة انبعاث الروائح والحشرات نتيجة توسط تلك الحظائر المنازل السكنية.
وأشاد السكان بخطوة إزالة الحظائر، اليوم، بشكل فعلي على أرض الواقع، بعد مهلة الشهرين التي حدّدها أمين العاصمة المقدّسة في وقتٍ سابق، تمهيداً لنقلها خارج النطاق العمراني في المشروع الجديد الواقع جنوب مكة المكرّمة على امتداد طريق "مكة - الليث".
وكانت أمانة العاصمة المقدّسة قد بدأت منذ الصباح الباكر بأعمال إزالة حظائر المواشي الواقعة في المعيصم بمساندة جهات عدة، لتنهي بذلك الخلاف وتباين الآراء حول إزالتها من عدمه، والممتد لسنوات ماضية.
وتهدف خطوة نقل جميع حظائر المواشي في المعيصم والكعكية إلى الموقع الجديد خارج النطاق العمراني الواقع جنوبي مكة المكرّمة على امتداد طريق "مكة - الليث"؛ حفاظاً على الصحة العامة وتحسين المشهد الحضري وتنظيم حظائر المواشي بالعاصمة المقدّسة.. إلى جانب المحافظة على الإصحاح البيئي والارتقاء بالمستوى الصحي؛ بعد مطالبات من المواطنين بنقل حظائر المواشي بعيداً عن المناطق السكنية؛ حيث تسبّبت في انبعاث الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات والبعوض.
، "إزالة حظائر المعيصم" يدخل حيز التنفيذ .. والأهالي: ولّى زمن الانبعاثات ،
المصدر : الخليج 365
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