محمد بن مسعود - الدمام - نشرت "الصحة" رسالة توعوية عن فيروس كورونا. وقالت عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "حرصاً على سلامتكم، ننصحكم بتجنب ملامسة الإبل، وعدم شرب حليب الإبل غير المغلي، وتجنب الاختلاط المباشر مع المصابين". "الصحة" تنصح: تجنبوا ملامسة الإبل ولا تشربوا حليبها غير المغلي عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-02-11 نشرت "الصحة" رسالة توعوية عن فيروس كورونا. وقالت عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "حرصاً على سلامتكم، ننصحكم بتجنب ملامسة الإبل، وعدم شرب حليب الإبل غير المغلي، وتجنب الاختلاط المباشر مع المصابين". 11 فبراير 2019 - 6 جمادى الآخر 1440 01:00 PM اخر تعديل 11 فبراير 2019 - 6 جمادى الآخر 1440 01:12 PM نشرت "الصحة" رسالة توعوية عن فيروس كورونا. وقالت عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "حرصاً على سلامتكم، ننصحكم بتجنب ملامسة الإبل، وعدم شرب حليب الإبل غير المغلي، وتجنب الاختلاط المباشر مع المصابين". ، "الصحة" تنصح: تجنبوا ملامسة الإبل ولا تشربوا حليبها غير المغلي ،

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