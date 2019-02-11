5 تنبيهات للأرصاد.. أمطار وأتربة وغبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات عدة لحالة تقلبات جوية تتواصل حتى المساء. ففي مناطق مكة المكرّمة والباحة وعسير أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً من حالة تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى الثامنة مساءً.

وتشمل في منطقة عسير “أبها، خميس مشيط، النماص، تنومة، ورجال ألمع، والأجزاء المجاورة، كما تشمل في الباحة “بلجرشي والمندق والباحة والأجزاء المجاورة “وتشمل في مكة “الطائف وميسان”.

ونبّهت منطقة القصيم من استمرار هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تبدأ الساعة العاشرة وتتواصل حتى السابعة مساءً وتشمل “بريدة” والأجزاء المجاورة.

كما أصدرت تنبيهاً لمنطقة الحدود الشمالية من حالة نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية تبدأ الساعة التاسعة وتتواصل حتى الحادية عشرة ليلاً وتشمل “عرعر وطريف ورفحاء والأجزاء المجاورة”.

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