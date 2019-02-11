حقيقة وفاة امير مكة خالد الفيصل

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين، أنباء تفيد بوفاة الامير السعودي خالد الفيصل بشكل مفاجئ خلال قضائه فترة إجازة.

وأكدت مصادر سعودية مطلعة، عدم صحة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الامير خالد بن فيصل، مشيرة إلى أنها أنباء خاطئة ولا اساس لها من الصحة.

ودعت المصادر النشطاء عبر مواقع التواصل الى عدم التسرع في تناقل مثل هذه الشائعات؛ كونها تساهم في توتير الامور، والتاكد من المعلومات من المصادر والمنصات الرسمية.

وفي سياقٍ متصل، أعلن سلطان الدوسري الناطق باسم إمارة منطقة مكة المكرمة، أن كل الأنباء التي نشرت حول وفاة الامير خالد الفيصل امير منطقة مكة غير صحيحة. وفق صدى الالكترونية.