القواسمي: مخطط ترامب لن يمر بالوعي العربي الرافض له

أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، المتحدث باسمها أسامه القواسمي، اليوم الإثنين، تقديره لموقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمملكة والشعب السعودي الداعم للشعب الفلسطيني.

وأوضح القواسمي أن مخطط ترامب ومبعوثيه كوشنر وجرينبلانت لن يمر مطلقاً، بفعل الموقف الفلسطيني الصامد، والموقف العربي الواعي الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، خاصة موقف المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والأغلبية الساحقة من الدول العربية، وفقاً للوكالة الرسمية.

وقال القواسمي:" كوشنر وجرينبلانت صهاينة لا يملكون إلا مخططاً واحداً تجاه قضية شعبنا، يكمن في تصفية القضية، وإنهاء الصراع وفقاً للرؤية الصهيونية فقط، وهم واهمون إن ظنوا أن طرح الأموال أو قطعها يمكن أن يؤثر في موقف الرئيس محمود عباس "، معتبراً أن مؤتمر وارسو وصمة عار على كل من يحضرها أو يشارك فيها.